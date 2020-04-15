Российское государство уменьшилось в кризис

Проблемы обнаружились и в других сферах – например, в согласованности действий разных видов власти. Москва ввела пропуска, чтобы минимизировать риски распространения эпидемии, но их тотальная проверка полицией создала очереди в метро и на дорогах, что, вероятно, чревато новым всплеском заболеваемости. Проблема есть и с экономической помощью властей – скромной весьма, президент Путин и правительство выдают ее небольшими порциями. Прежние вызывали критику – и вот 15 апреля Путин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса, и опять довольно сдержанных. Например, компании, которые сохранили не менее 90% сотрудников, получат от государства средства на выплату зарплат в размере одного МРОТа – 12 130 руб.