Российское государство уменьшилось в кризис

Российское государство уменьшилось в кризисВ тяжелый момент оно оказалось отнюдь не таким заботливым, как казалось
Эпидемия нового коронавируса набирает мощь, разрастается кризис в экономике – и эти стихийные явления показали гражданам реальное государство: не такое большое, сильное и ответственное, каким хотело казаться.
Новости о надвигающейся эпидемии COVID-19 поначалу воспринимались в Кремле спокойно; у нас в целом пока все под контролем, говорил президент Владимир Путин 17 марта в Крыму (тогда было выявлено 114 зараженных). С ростом заболеваемости становилось все понятнее, что российское здравоохранение к борьбе с коронавирусом не слишком готово: не хватает медиков, средств защиты и денег.
Проблемы обнаружились и в других сферах – например, в согласованности действий разных видов власти. Москва ввела пропуска, чтобы минимизировать риски распространения эпидемии, но их тотальная проверка полицией создала очереди в метро и на дорогах, что, вероятно, чревато новым всплеском заболеваемости. Проблема есть и с экономической помощью властей – скромной весьма, президент Путин и правительство выдают ее небольшими порциями. Прежние вызывали критику – и вот 15 апреля Путин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса, и опять довольно сдержанных. Например, компании, которые сохранили не менее 90% сотрудников, получат от государства средства на выплату зарплат в размере одного МРОТа – 12 130 руб.