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Мнения / От редакции

Российское государство уменьшилось в кризис

В тяжелый момент оно оказалось отнюдь не таким заботливым, как казалось
Владимир Рувинский
Dmitri Lovetsky / AP

Эпидемия нового коронавируса набирает мощь, разрастается кризис в экономике – и эти стихийные явления показали гражданам реальное государство: не такое большое, сильное и ответственное, каким хотело казаться.

Новости о надвигающейся эпидемии COVID-19 поначалу воспринимались в Кремле спокойно; у нас в целом пока все под контролем, говорил президент Владимир Путин 17 марта в Крыму (тогда было выявлено 114 зараженных). С ростом заболеваемости становилось все понятнее, что российское здравоохранение к борьбе с коронавирусом не слишком готово: не хватает медиков, средств защиты и денег. 

Проблемы обнаружились и в других сферах – например, в согласованности действий разных видов власти. Москва ввела пропуска, чтобы минимизировать риски распространения эпидемии, но их тотальная проверка полицией создала очереди в метро и на дорогах, что, вероятно, чревато новым всплеском заболеваемости. Проблема есть и с экономической помощью властей – скромной весьма, президент Путин и правительство выдают ее небольшими порциями. Прежние вызывали критику – и вот 15 апреля Путин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса, и опять довольно сдержанных. Например, компании, которые сохранили не менее 90% сотрудников, получат от государства средства на выплату зарплат в размере одного МРОТа – 12 130 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных