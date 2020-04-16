День победы над общим врагом

Но любая война рано или поздно заканчивается. Закончится она, безусловно, победой человечества. Хотя это было понятно с самого начала, мы все еще не знаем, когда это случится. И несмотря на очевидность этого события, для всех нас это будет БОЛЬШОЙ ДЕНЬ! Впрочем, весьма вероятно, всеобщего единого дня победы, который можно было бы праздновать, не будет. Даже День Победы в Европе разные страны отмечают с разницей в один день, а если вспомнить , что потом был разгром Японии, то получается, что и победа оказалась растянутой, особенно если учесть, что были бои и после победы, оккупация захваченных и освобожденных территорий стран-агрессоров, то выяснится, что мир выходил из той войны медленно и постепенно.