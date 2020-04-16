День победы над общим врагом

День победы над общим врагомПосле окончания эпидемии человечеству придется сесть за парты
Все когда-нибудь завершается. Закончится и это пандемия. Для нынешнего поколения конец ее будет сравним с концом большой и тяжелой войны. Аналогия эта настолько очевидна, что ее уже приводили много раз. Есть армия – врачи и весь медперсонал; есть военная промышленность – производство масок, аппаратов ИВЛ, вирусных тестов и лекарств; есть павшие на поле боя, есть гибнущее и страдающее гражданское население. Только противник на этот раз не очень виден в прицеле и не говорит ни на одном человеческом языке, да и тыл в такой войне – понятие относительное.
Но любая война рано или поздно заканчивается. Закончится она, безусловно, победой человечества. Хотя это было понятно с самого начала, мы все еще не знаем, когда это случится. И несмотря на очевидность этого события, для всех нас это будет БОЛЬШОЙ ДЕНЬ! Впрочем, весьма вероятно, всеобщего единого дня победы, который можно было бы праздновать, не будет. Даже День Победы в Европе разные страны отмечают с разницей в один день, а если вспомнить , что потом был разгром Японии, то получается, что и победа оказалась растянутой, особенно если учесть, что были бои и после победы, оккупация захваченных и освобожденных территорий стран-агрессоров, то выяснится, что мир выходил из той войны медленно и постепенно.