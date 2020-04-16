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День победы над общим врагом

После окончания эпидемии человечеству придется сесть за парты
Николай Кульбака
Nacho Doce / Reuters

Все когда-нибудь завершается. Закончится и это пандемия. Для нынешнего поколения конец ее будет сравним с концом большой и тяжелой войны. Аналогия эта настолько очевидна, что ее уже приводили много раз. Есть армия – врачи и весь медперсонал; есть военная промышленность – производство масок, аппаратов ИВЛ, вирусных тестов и лекарств; есть павшие на поле боя, есть гибнущее и страдающее гражданское население. Только противник на этот раз не очень виден в прицеле и не говорит ни на одном человеческом языке, да и тыл в такой войне – понятие относительное.

Но любая война рано или поздно заканчивается. Закончится она, безусловно, победой человечества. Хотя это было понятно с самого начала, мы все еще не знаем, когда это случится. И несмотря на очевидность этого события, для всех нас это будет БОЛЬШОЙ ДЕНЬ! Впрочем, весьма вероятно, всеобщего единого дня победы, который можно было бы праздновать, не будет. Даже День Победы в Европе разные страны отмечают с разницей в один день, а если вспомнить , что потом был разгром Японии, то получается, что и победа оказалась растянутой, особенно если учесть, что были бои и после победы, оккупация захваченных и освобожденных территорий стран-агрессоров, то выяснится, что мир выходил из той войны медленно и постепенно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных