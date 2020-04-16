Мир накрыла невиданная прежде инфодемия

Мир накрыла невиданная прежде инфодемияЛюди информационно беззащитней перед COVID-19, чем перед другими пандемиями
Коронавирусная инфекция два месяца не сходит с первых полос мировых изданий, лидирует в поисковых запросах и социальных медиа. В некоторых странах эпидемия вызвала продовольственную панику задолго до подтверждения первых случаев заболевания: люди скупали туалетную бумагу, консервы, макароны и т. п., а медицинские маски стали дефицитом.
Подобной паники, подобной острой реакции на информационную атаку, вызванную коронавирусом, не было ни во времена пандемии птичьего гриппа H1N1, ни эпидемий свиного гриппа и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, родственника нынешнего коронавируса). Но, конечно, и такого всеобъемлющего распространения, как нынешняя, предыдущие инфекции не получили.
Причина инфодемии – гораздо более скорого, нежели самого вируса, распространения информации и дезинформации, его касающейся, – в том, что благодаря социальным сетям и новой конфигурации мировой информационной среды мы знаем о нем чрезвычайно много. В современном мире сама информация распространяется вирусно. Модель распространения «фальшивых новостей» (фейков), мемов в социальных сетях, слухов в телеграм-каналах на самом деле не что иное, как модель распространения заразной болезни. Американский исследователь Дуглас Рашкофф даже посвятил этому явлению книгу – «Медиавирус».