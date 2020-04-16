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Мир накрыла невиданная прежде инфодемия

Люди информационно беззащитней перед COVID-19, чем перед другими пандемиями
Илья Кирия , профессор Высшей школы экономики

Коронавирусная инфекция два месяца не сходит с первых полос мировых изданий, лидирует в поисковых запросах и социальных медиа. В некоторых странах эпидемия вызвала продовольственную панику задолго до подтверждения первых случаев заболевания: люди скупали туалетную бумагу, консервы, макароны и т. п., а медицинские маски стали дефицитом.

Подобной паники, подобной острой реакции на информационную атаку, вызванную коронавирусом, не было ни во времена пандемии птичьего гриппа H1N1, ни эпидемий свиного гриппа и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, родственника нынешнего коронавируса). Но, конечно, и такого всеобъемлющего распространения, как нынешняя, предыдущие инфекции не получили.

Причина инфодемии – гораздо более скорого, нежели самого вируса, распространения информации и дезинформации, его касающейся, – в том, что благодаря социальным сетям и новой конфигурации мировой информационной среды мы знаем о нем чрезвычайно много. В современном мире сама информация распространяется вирусно. Модель распространения «фальшивых новостей» (фейков), мемов в социальных сетях, слухов в телеграм-каналах на самом деле не что иное, как модель распространения заразной болезни. Американский исследователь Дуглас Рашкофф даже посвятил этому явлению книгу – «Медиавирус». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных