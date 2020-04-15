Уже почти три месяца на улицах Гонконга сложно встретить людей без масок. Большинство из 7,5 млн местных жителей постоянно пользуются антисептическими жидкостями, диспенсеры установлены во многих офисах, лифтах, клиниках, магазинах и ресторанах. Гонконг – один из самых густонаселенных городов на Земле (в районе под названием Монг Кок – самая высокая плотность людей в мире: в 130 000 человек на кв. км), жилье стоит очень дорого и даже большие семьи живут в квартирах с 1-2 спальнями. Поэтому вирусные инфекции распространяются здесь очень быстро. Но, несмотря на это, в Гонконге с начала эпидемии COVID-19 отмечено лишь чуть больше 1000 случаев заражения. 14 апреля власти зафиксировали только три случая выявления вируса – минимальное количество заболевших в день за последний месяц. С начала эпидемии, по официальным данным, в Гонконге вирус унес жизни четырех человек, 434 жителя выздоровели. Для сравнения, в материковом Китае (население – 1,4 млрд человек) власти официально заявляют о 82 295 инфицированных и 3342 погибших от вируса.