Почему в Гонконге так мало заболевших и умершихВласти одной из финансовых столиц мира справляются с эпидемией, несмотря на открытую границу с Китаем
Уже почти три месяца на улицах Гонконга сложно встретить людей без масок. Большинство из 7,5 млн местных жителей постоянно пользуются антисептическими жидкостями, диспенсеры установлены во многих офисах, лифтах, клиниках, магазинах и ресторанах. Гонконг – один из самых густонаселенных городов на Земле (в районе под названием Монг Кок – самая высокая плотность людей в мире: в 130 000 человек на кв. км), жилье стоит очень дорого и даже большие семьи живут в квартирах с 1-2 спальнями. Поэтому вирусные инфекции распространяются здесь очень быстро. Но, несмотря на это, в Гонконге с начала эпидемии COVID-19 отмечено лишь чуть больше 1000 случаев заражения. 14 апреля власти зафиксировали только три случая выявления вируса – минимальное количество заболевших в день за последний месяц. С начала эпидемии, по официальным данным, в Гонконге вирус унес жизни четырех человек, 434 жителя выздоровели. Для сравнения, в материковом Китае (население – 1,4 млрд человек) власти официально заявляют о 82 295 инфицированных и 3342 погибших от вируса.
О пользе масок
В 2003 г. Гонконг стал вторым после материкового Китая центром эпидемии атипичной пневмонии. Тогда вирус унес жизни около 300 человек, и гонконцы – не только власти, но и жители – извлекли из этого урок. Ношение медицинской маски на работе и в общественном транспорте во время ОРВИ и в первые дни выздоровления теперь считается здесь правилом хорошего тона. И в обычные дни среди гонконгцев можно было встретить много людей на улице и в офисах в масках.
В моей компании правило находиться в офисе в маске сотрудникам с симптомами простуды или гриппа было обязательным еще задолго до появления COVID-19. Это требование я ввел не только из этических, но и и из-за рациональных соображений. Стоило одному из работников заболеть, половина офиса из 20 человек могла тут же заразиться и многие вынуждены были уходить на больничный. Меры были встречены с пониманием и никого не удивили.
Первый зафиксированный случай коронавируса в Гонконг был выявлен 23 января у туриста из Уханя, который прибыл на скоростном поезде из соседнего Шэньчжэня (китайский мегаполис с населением 12,5 млн чел.). За день до этого я попросил коллегу закупить в онлайн-магазинах пока имевшиеся в продаже медицинские маски для всех сотрудников. Мои коллеги сначала меня не поняли, так как стоимость масок к тому времени уже удвоилась из-за растущего спроса со стороны материкового Китая. Однако решение оказалось своевременным: в ночь после новостей о первых заразившихся тысячи людей выстроились в очереди к магазинам, чтобы утром купить оставшиеся в наличии маски. За считанные дни они исчезли из продажи.
«Одна страна – две системы»
На протяжении 150 лет, до 1997 г., Гонконг оставался колонией Великобритании. После ухода британцев Гонконг получил получил статус специального административного округа Китайской народной республики (наряду с Макао, бывшей португальской колонией). Договариваясь о возвращении Гонконга Китаю, Пекин и Лондон условились, что до 2047 г. сохранится переходный период «одна страна – две системы», а затем город полностью перейдет под контроль коммунистического Китая. Пока же у Гонконга – внутреннее законодательство, основанное на британском праве, своя валюта (гонконгские доллары), свой парламент. Главу Гонконга назначает специальная комиссия представителей, большинство из которых действуют в интересах Пекина. Собственной армии у Гонконга нет, за внешнюю политику отвечает КНР. Но Гонконг предоставляет собственное гражданство, и для посещения города жители материкового Китая должны получать визу.
Разница в политических системах Гонконга и материкового Китая объясняет разницу в их социально-экономическом развитии. В отличие от большинства городов Китая, в Гонконге хорошо развита и очень доступна государственная система здравоохранения. Медицинские услуги по символической стоимости могут получать все жители города, в том числе те, кто находится здесь по рабочей или студенческой визе. Несколько лет назад под влиянием общественности иммиграционные власти Гонконга даже ввели запрет на въезд беременным китаянкам с материка, так как многие из них предпочитали рожать в гонконгских клиниках.
Граница без замка
Как только в Гонконге появились первые коронавирусные больные, местные медицинские работники объявили забастовку, требуя закрыть границу с материковым Китаем. Правительство отреагировало не сразу – вероятно, опасаясь жесткой реакции Пекина. За это время количество инфицированных в Гонконге значительно выросло. Для сравнения, Тайвань стал одним из первых, кто полностью закрыл границу с Китаем – еще в январе, – а также ограничил въезд на остров тем, кто недавно посещал материк. Это ожидаемо вызвало в Пекине волну возмущения, но среди 24 млн тайваньцев на данный момент зафиксировано только 324 случая заражения COVID-19.
Власти Гонконга так и не стали закрывать границу с материковым Китаем, но каждый прибывающий из Поднебесной обязан пройти 14-дневный карантин. Позднее аналогичные меры распространились на всех прибывающих в город из-за рубежа, в том числе местных жителей. Каждому из них выдается специальный браслет с GPS, который отслеживает их местоположение и сигнализирует, если владелец покинул место проживания в течение карантина. Также необходимо регулярно мерить температуру и отмечаться через специальное мобильное приложение. Аэропорт Гонконга по-прежнему работает, однако введен запрет на транзитные полеты через город.
Мягкие ограничения
Большинство гонконгских чиновников обязали работать из дома, государственные и частные учебные заведения и детские сады закрыты еще с начала года. Требование работать удаленно не распространяется на частные компании, однако большинство международных компаний в Гонконге добровольно перешли на дистанционный режим работы, часть местных компаний – тоже.
В нашей компании я попросил сотрудников не приходить в офис сразу же после январских новостей о проникновении вируса в Гонконг. Нам удалось договориться о снижении арендной платы за пустующий офис на 15%, хотя это незначительное облегчение, так как основная часть наших расходов приходится на зарплаты. Мы по-прежнему работаем удаленно, и это фундаментально не повлияло на продуктивность: мы уже давно привыкли работать дистанционно с сотрудниками лондонского офиса и с программистами и дизайнерами, базирующимися в России.
Гонконг пока не вводил радикальных ограничений на перемещение по городу, но запретил собираться в общественных местах компаниями свыше четырех человек. Когда в минувшие выходные город отмечал католическую Пасху, тысячи людей отправились на местные пляжи, в парки и в горы. Общественный транспорт вновь наводнили толпы людей.
Это вызывает тревогу у властей, которые опасаются третьей волны заражений (вторая была спровоцированная возвращающимися из Европы и США гонконгскими студентами). Несмотря на относительно стабильную статистику, ситуация в Гонконге может ухудшиться в считанные дни, доказывает свежий пример Сингапура.
Особенно принимая во внимание, что Гонконг – это «город женихов»: сосредоточение большого количества молодых, неженатых, хорошо образованных и неплохо зарабатывающих финансистов со всего мира. В отличие от дисциплированных местных жителей, многие проживающие в Гонконге экспаты почти что демонстративно отказывались носить маски и менять привычный образ жизни, даже когда вирус уже пришел в город. Последняя вспышка COVID-19 возникла в именно в популярном среди иностранцев квартале ночных клубов. Это вынудило правительство временно прекратить работу всех баров и увеселительных заведений в Гонконге.
Почему протестовал Гонконг
Экономика Гонконга официально вошла в техническую рецессию в конце 2019 г., еще до первых новостей о коронавирусе. На протяжении шести месяцев город сотрясали антиправительственные волнения и уличные протесты, значительно ударив по имиджу Гонконга как одного из самых крупных и безопасных финансовых центров мира.
Поводом для протестов стало намерение местных властей провести закон, разрешающий экстрадицию подозреваемых в преступлениях из Гонконга в материковый Китай. Жители Гонконга заподозрили, что законопроект направлен против политических оппонентов Пекина, и в огромном количестве высыпали на улицы. Люди требовали отмены законопроекта, отставки главы Гонконга и проведения демократических выборов.
Местная полиция ответила очень жестко. Это спровоцировало радикализацию протестного движения. Улицы города превратились в зону боевых действий, где студенты и радикально настроенная молодежь устраивали бои с полицией. В ход пошли коктейли Молотова, самодельные бомбы и даже луки. Здание местного парламента было взято штурмом, студенты забаррикадировались в здании местного университета, а гонконгский аэропорт был на три дня парализован протестующими.
Пекин обвинил Запад в подталкивании Гонконга к «революции». В ответ протестующие, вооруженные знамёнами США и Великобритании, нападали на китайских туристов, громили офисы китайских компаний и банкоматы китайских банков, сжигали китайские флаги и устраивали пожары в магазинах Xiaomi в Гонконге.
Полиция неоднократно применяла огнестрельное оружие, сотни людей с обеих сторон были ранены, тысячи протестующих были задержаны. Общество раскололось на тех, кто поддерживает оппозицию, и тех, кто симпатизирует Пекину. На выборах глав местного самоуправления, прошедших в ноябре, явка оказалась рекордной – 71% (в 2015 г. было 47%), продемократические кандидаты получили 60% голосов, сообщала ВВС.
К концу года силы обеих сторон были истощены после многомесячного противостояния. И в этот момент в Китае началась эпидемия коронавируса.
Дюкасс ушел
Свыше 90% экономики Гонконга обеспечивает сфера услуг и частный бизнес, так как производство, и сельское хозяйство было перенесено в материковый Китай. Основная часть продуктов питания импортируется. Финансовые и страховые услуги дают около 20% гонконгского ВВП, примерно столько же – торговля и логистика. Остальное дают индустрия гостеприимства, недвижимость, строительство, транспорт и др.
Благодаря туристам из материкового Китая Гонконг до недавнего времени был самым посещаемым городом в мире. Но из-за антикитайских протестов и последовавшей эпидемии COVID-19 туристический поток в город снизился на 96,4%, а выручка магазинов упала на 44%. Такого в Гонконге не было даже во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 г.
Во всех заведениях общепита теперь нельзя собираться компанией более четырех человек, а между столиками должна быть дистанция в 1,5 м. Ожидается, что до трети из 1500 городских ресторанов будут вынуждены закрыться из-за нехватки посетителей. На днях прекратил существование мишленовский Rech французского ресторатора Алена Дюкасса. Чтобы выжить, некоторые заведения высокой кухни пошли на невиданный до этого шаг – доставлять еду на дом.
9,5% ВВП на помощь экономике
За годы экономического роста Гонконг накопил валютные резервы в размере около $430 млрд. Правительство Гонконга объявило о выделении $35,6 млрд (9,5% ВВП) на поддержку экономики (здесь и далее приведены суммы в долларах США). Все частные компании получат от государства денежную компенсацию в размере до 50% зарплаты каждого сотрудника в течение полугода в обмен на условие не сокращать персонал, но при этом оставляя право работодателя при необходимости понизить зарплаты (максимальный размер субсидии – $1160 в месяц на человека). Ожидается, что эта мера поможет сохранить до 1,5 млн рабочих мест.
Различные меры финансовой поддержки и субсидий предусмотрены для малого и среднего бизнеса, на которой приходится около половины всех занятых в Гонконге. Так, правительство предоставляет 100% гарантию на кредиты частных банков для пострадавших от кризиса средних и малых предприятий сроком до трех лет по ставке в 2,75% годовых и с возможной отсрочкой выплат в течение первых 12 месяцев (максимальная сумма кредита – $258 000).
Также каждому гражданину Гонконга правительство выплатит единоразовое пособие в размере $1290. Эта мера не распространяется на тех, кто живет в Гонконге по рабочей или студенческой визе, но позволяет получить субсидию иностранцам, которые получили право на постоянное место жительства (выдается после семи лет пребывания в Гонконге).
Надежды на то, что экономика Гонконга в течение нескольких месяцев вернется к темпам роста в 3-4% в год, как это было сразу после эпидемии атипичной пневмонии, достаточно призрачны. Правительство ожидает снижение ВВП в этом году на 0,5-1,5% и опасается, что рецессия может затянуться на годы.
Кто растет
Что касается индустрии финансовых технологий, в которой работает моя компания, то кризис пошел некоторым игрокам на руку. Основатель одного из местных стартапов-единорогов, развивающего электронные кошельки, рассказал мне, что за последние два месяца его бизнес вырос на 300%. О похожих показателях рассказал мне и владелец компании, развивающей онлайн-приложение для торговли на фондовом рынке для розничных инвесторов.
В кризис также начали расти онлайн-банки и бесконтактные платежные системы. До конца года в Гонконге должны начать работу восемь «виртуальных банков» (оперируют полностью онлайн и без филиалов), в том числе созданные технологическими гигантами Alibaba, Tencent и Xiaomi.
До недавнего времени у меня были амбициозные планы на 2020 г., однако нынешняя ситуация сильно ударила по конференционной индустрии по всему миру. Вот уже пять лет моя компания Finnovasia в партнерстве с местным правительством и центробанком, занимается проведением одного из крупнейших в мире ивентов в индустрии финансовых технологий – Гонконгской финтех недели (Hong Kong FinTech Week). В ноябре прошлого года в нашей конференции участвовали более 12 000 человек из 60 стран.
С начала года организаторы конференций по всему миру были вынуждены отменять или переносить их на более поздний срок. Нам повезло, что наша конференция проходит в ноябре – будь она весной или летом, уже пришлось бы ее отменять. Тем не менее, пока непонятно, сможем ли мы провести конференцию, как и планировали, до конца года.
Поэтому я собрал своих коллег по видеосвязи, объявив о значительных переменах, грядущих в компании. В первую очередь я заверил сотрудников, что сокращений не планируется и что я сделаю все, чтобы сохранить команду. У нас работают как гонконгцы, так и иностранцы (французы, чехи, англичане, россияне). Но многое будет зависеть от самих сотрудников и их готовности к трансформации. То, как мы привыкли развивать бизнес в предыдущие годы, работать точно также в будущем не будет.
Конечно, люди как и прежде будут испытывать необходимость в личных встречах, социализации и участии в конференциях. Однако новая реальность продемонстрировала, что множество задач можно решать дистанционно, значительно экономя время и другие ресурсы. Даже когда ситуация с вирусом нормализуется, многие из нас сохранят эту привычку, и нашей компании нужно быть готовым к этому. Поэтому в данный момент мы заняты трансформацией всех бизнес процессов и развитием новых онлайн-продуктов. Это непростая задача, где каждый должен учиться заново и в короткие сроки.