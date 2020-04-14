В то время, как многие страны выплачивают работодателям и гражданам, пострадавшим от кризиса, приличные денежные пособия и оказывают иные виды помощи, правительство Абэ пока что смогло предоставить жителям столичного округа только две тканевые маски на семью (независимо от ее численного состава). И спровоцировало национальный скандал, пообещав единовременное пособие в 300 000 йен (порядка 200 000 руб.) семьям, в которых «глава» потерял половину годового дохода или более. То есть если работы лишилась жена, а доход мужа сократился, например, на треть, то такой семье помощь не была положена. Это вызвало волну возмущения, и чиновники это решение спешно отозвали. Теперь мы ждем, что условия по выдаче пособий гражданам будут пересмотрены и расширены.