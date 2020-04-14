Эпидемия в Японии: рестораны открыты, люди на улицахНесмотря на введение чрезвычайного положения, власти по конституции не могут запереть людей дома
Об угрозе коронавируса я впервые задумался в середине января. До этого японское телевидение рассказывало о нем как о китайской страшилке мелкого масштаба, и новости из Уханя хоть как-то разнообразили скучную японскую повседневность. Сюжеты о диковинных пищевых привычках соседей, вперемешку с хроникой строительства баррикад вокруг города и невообразимом для жителей Страны восходящего солнца жестком мордобое между пытавшимися выбраться из блокадного Уханя и теми, кто не желал пускать к себе «заразных», с каждым днем приковывали все больше и больше внимания.
Игла интуризма
Япония, которая сравнительно недавно широко открыла двери для интуристов, быстро привыкла к доходам от постоянно растущего потока иностранных гостей, в первую очередь из Поднебесной. Первые китайские туристы в Японии сметали с полок магазинов абсолютно все – от подгузников до новинок электроники. Затем китайцы распробовали дорогие рестораны и отели, которые стало невозможно зарезервировать. После чего устремились осваивать японскую глубинку, вдохнув в нее новую жизнь. Давно позабытые местными туристами регионы мгновенно подсели на китайскую иглу и были рады вводить ее все глубже и глубже.
С другой стороны, дикие манеры платёжеспособных гостей из Китая, нарушение ими всех возможных рамок приличия, вызывают у многих японцев уже плохо скрываемое чувство отторжения. Поэтому тревожные новости из Уханя воспринимались как очередное шоу «про страну чудаков».
Первый громкий звонок для жителей архипелага прозвучал в начале февраля. Выяснилось, что огромное количество туристов из Уханя продолжали путешествовать по Японии. И заражать японцев. Местные жители стали массово отменять поездки в Киото и Нару, где были выявлены зараженные уханьцами автобусные компании и отели. Народ потянулся в аптеки за масками, которых на тот момент было хоть завались.
Вслед за первым звонком тут же последовал второй – и это уже был корабельный гудок. На борту круизного лайнера Diamond Princess, зашедшего в территориальные воды Японии, оказалось свыше 700 зараженных COVID-19, и это в мгновение ока сделало страну вторым после Китая очагом вируса, который с каждым днем воспринимался все страшнее и серьезнее.
Российские туристы, которые уже сделали кучу резерваций на наступающий в конце марта сезон цветения сакуры, притихли и заняли выжидательную позицию.
Ну а японские обыватели с удивлением обнаружили, что масок в продаже уже почти нет, – они были скуплены китайскими «предпринимателями», перепродававшими их втридорога своим же соотечественникам. Кадры, в которых одни и те же люди покупали «одну пачку в руки» много раз, то скидывая пальто, то надевая шапку и очки, шокировали местную публику. Не желая остаться без своей пачки масок, японцы побежали в магазины. Именно в этот момент одноразовые маски окончательно исчезли из продажи. И тем не менее паники не было.
Несостоявшийся визит
Тем временем японское правительство готовилось встретить генсека Китая Си Цзиньпина, который после многолетнего периода очень холодных и натянутых отношений между двумя странами планировал прибыть в Японию с официальным визитом. Японцы, с их пониманием гостеприимности, никак не могли перекрыть авиасообщение с Китаем в период ожидания столь важного гостя. Который так и не приехал.
Только после того, как на визите товарища Си был поставлен крест, японская бюрократическая машина наконец-то начала крутиться. Из страны исчезли китайские туристы, а под гул мировых СМИ о трагедии круизного лайнера, застрявшего в Йокогаме, испарились и прочие иностранцы.
Первый удар
Я продолжал приезжать в токийский офис нашей компании и всматриваться в монитор в надежде, что там появится новое сообщение с просьбой рассчитать тур в Японию. Однако компьютер меня игнорировал. Его молчание можно было понять и без длительных дзэн-буддистких практик.
Сезон цветения сакуры, который делает порядка 40% годовой прибыли для принимающих туркомпаний, окончательно накрывался медным тазом. Зато рабочий телефон разрывался от просьб о встрече: в офис потекли представители отелей, транспортных компаний, музеев и ресторанов. Все они хотели лишь одного – туристов. Уютные пансионаты у подножия Фудзи били челом и слезно умоляли прислать им хоть кого-нибудь, чопорные менеджеры дорогих отелей, из словаря которых слово «скидка» исчезло лет пять назад, готовы были селить в шикарных номерах почти бесплатно. Однако мне некого было им прислать, так как наша компания, как другие в туристическом бизнесе, находились в положении подброшенного бейсбольного мяча: мы стремительно летели вниз в ожидании момента, когда бита под названием «коронавирус» ударит по нам со всей силой.
Первой ударила Россия, закрыв границы для иностранцев. Отдел нашей компании, который занимался отправкой японских туристов в страну Пушкина, полностью лишился работы. Ну а затем пришел черед и нашего отдела, специализировавшегося на приеме российских гостей в Японии. На почту падали только спам и письма с просьбами снять бронирования и вернуть деньги. Этим мы занимались еще несколько дней, пока работы не стало совсем.
Без Олимпиады
Второй удар прилетел от Международного олимпийского комитета (МОК). В феврале-марте коронавирус с невероятной скоростью поражал европейские страны одну за другой, он в течение недели смог стереть беззаботную усмешку с лица Трампа и отправить в самоизоляцию премьер-министра Канады. Стало понятно, что Олимпиады этим летом в Токио не будет. Но японские власти изо всех сил старались доказать, что ситуация под контролем и страна готова провести Олимпиаду на высшем уровне, а МОК им подыгрывал – никто не хотел брать на себя ответственность за перенос игр и возникающие в связи с этим невообразимые финансовые потери. По официальной статистике, в стране с населением 128 млн человек было всего несколько сот зараженных (без учета людей на Diamond Princess).
Было больно смотреть, как втихаря проводится передача Олимпийского огня (зрителей на церемонии не было из-за карантина), как на безлюдной взлетной полосе аэродрома огонь постоянно угасал от жутких порывов ветра, и никак не хотел переползать в приготовленную для него изящную урну. Казалось, что сама природа кричала: «Какая Олимпиада, очнитесь!» Очнулись, но с большим опозданием: премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе игр на июль 2021 г. только 24 марта.
Потери и надежды
Новости о переносе Олимпиады на какое-то время затмили COVID-19. Обсуждение новых дат игр, новых условий и проблем, и конечно же, подсчеты убытков занимали японцев пару недель. Я тоже занимался подсчетами – потерянных заказов на летний Олимпийский сезон. И, считая потери, повторял слова известного человека: «Наша туркомпания не раз проходила через серьезные испытания. И финансовый кризис 2008-го нас терзал, и атомная трагедия 2011-го. Со всеми справились. Победим и эту заразу коронавирусную».
Глядя из окна офиса на пышно цветущую сакуру, я сочинял новые модельные туры по осенней Японии. Пылающие кленовые горы острова Хоккайдо в конце сентября, малоизвестные храмы и сады в окрестностях японской столицы, где в конце ноября можно часами стоять, раскрыв рот от восхищения художественными талантами японской природы…
Как стать больным
Пока я виртуально возил будущих туристов по укромным уголкам Японии, ее правительство наконец-то решило рассказать о реальной ситуации с COVID-19: как только были афишированы новые даты Олимпийских игр, в стране неожиданно быстро стало увеличиваться число заболевших.
Хотя получить статус больного коронавирусом в Японии очень непросто. Для этого необходимо выдержать четыре дня с высокой температурой и лишь только после этого звонить по горячим линиям и обивать пороги больниц. Но даже попав на обследование в больницу, добиться тестирования на коронавирус было ужасно сложно. По данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, с 18 февраля (когда начали делать тесты) по 11 апреля включительно было сделано всего 119 675 тестов. Низкое число тестов давало прекрасную статистику, люди с легкой формой заболевания сидели по домам, благодаря чему тяжелобольные гарантированно получали полный пакет высококачественного медобслуживания.
Дыра в системе
Однако скорость распространения вируса в мире пробила брешь в японской системе. Японские власти слишком долго закрывали границы – не хотелось обижать ни старушку Европу, ни главного стратегического партнера США.
Когда же все-таки было принято решение об ограничении регулярного авиасообщения с большой землей, в Японию устремились многочисленные возвращенцы. С вернувшихся путешественников и командировочных брали честное слово, что они посидят дома две недельки, и отпускали на все четыре стороны.
Дело в том, что в Японии невозможно ограничить право человека на свободу передвижения, гарантированное конституцией. Даже в режиме чрезвычайного положения. Поэтому карантин для граждан, как его осуществляют власти других стран, в Японии невозможен. Правительство может только ПРОСИТЬ граждан оставаться дома, ПРОСИТЬ бизнес перевести максимально возможное количество сотрудников на удалёнку, ПРОСИТЬ заведения общепита и универмаги закрываться пораньше в будние дни и не работать в выходные.
Но как усидеть дома, если на улице весна, солнышко, тепло и сакура цветёт! А тут еще и премьер Абэ в начале марта на всю страну говорил о том, что надо потерпеть лишь две недели. Подуставшие от коронавирусных новостей японцы решили, что две недели уже точно прошли, и массово вышли в сады и парки.
Частично чрезвычайное положение
Апрель начался с того, что цифры заразившихся стремительно поползли вверх. 7 апреля премьер Абэ объявил, что до 6 мая вводится режим чрезвычайного положения в семи префектурах страны, наиболее пострадавших от вируса: Токио и сателлитах, формирующих «столичный округ» (Канагаве, Тибе, Сайтаме), Осаке, Хёго (Кобе и окрестности), Фукуоке.
Но даже в чрезвычайном режиме речь шла лишь о просьбах: правительство настоятельно просило бизнес и население сократить контакты с окружающим миром на 70-80%. Даже с японской исполнительностью и дисциплиной, добиться этого было ужасно сложно.
До конца прошлой недели, несмотря на чрезвычайное положение, в Токио продолжали работать рестораны, бары и даже ночные клубы, торговые центры закрывались только на выходные (кроме продовольственных отделов). По данным соцопроса, опубликованным 4 апреля сайтом бизнес-издания Toyo Keizai, на удалённый график работы перешли лишь 23% жителей столичного округа. Автомобильный трафик в округе слегка уменьшился, но дороги по-прежнему прилично загружены. Общественный транспорт ходит по графику, в часы пик прилично забит, но по сравнению с докризисным временем его загруженность снизилась на 30-50%.
Единственное административное давление, которое японские власти могут оказать на непослушные частные структуры, выбивающиеся из общего строя – это обнародовать их имена, публично опозорив перед обществом. В Японии с её культурой «читать воздух», то есть понимать с полуслова, это работает: СМИ и общественное мнение забивают такие «торчащие гвозди» в общую доску по самую шляпку.
Источник заразы
На утро 14 апреля, по официальной статистике, в Японии насчитывалось 7255 заболевших, 102 человека умерли, выздоровели – 799. Наибольшее число заразившихся сконцентрировано в центральных префектурах архипелага, в первую очередь в Токио (2080 чел).
Основным очагом неконтролируемого распространения вируса в больших городах стали японские ночные клубы: тесные и плохо проветриваемые помещения, куда клиенты приходят, чтобы выпить и пообжиматься со специально обученными девушками. Таких клубов в Японии – почти 55000, с более чем миллионом обслуживающего персонала. И это лишь часть гигантского ночного айсберга, который хранит персональные данные о своих клиентах гораздо лучше чем офшорные компании. Здесь уже не проследить все контакты заболевшего, единственным решением было прикрыть всю развлекательную и питейную индустрию.
И 14 апреля правительство сделало этот шаг: в семи префектурах с режимом ЧП владельцев попросили закрыть с 15 апреля до 6 мая все торговые и развлекательные центры, ночные клубы, интернет-кафе, музеи и театры. Открытыми останутся только продуктовые магазины, мини-маркеты и заведения общепита, которым позволили работать до 20 часов (бары, как правило, в 20 часов только открывались).
Примеру больших префектур постепенно начинают следовать и остальные (всего в Японии их 47), но власти каждой применяют собственные меры.
Кроме того, расширяется тестирование и начинает меняться практика борьбы с заболевшими, которых будут делить на лёгких и тяжёлых. Лёгких будут отправлять на домашнее лечение, тех кто дома карантин проходить не может (пожилые, маленькие дети и т.д.), будут переселять в оплаченные государством отели (эта стадия уже работает), в которых 24 часа дежурит медицинский персонал. Тяжёлые больные смогут занять койки в госпиталях со всем необходимым оборудованием. Так Япония пытается избежать коллапса медицинской системы, который наблюдается в Европе и США.
Скандальная помощь
В то время, как многие страны выплачивают работодателям и гражданам, пострадавшим от кризиса, приличные денежные пособия и оказывают иные виды помощи, правительство Абэ пока что смогло предоставить жителям столичного округа только две тканевые маски на семью (независимо от ее численного состава). И спровоцировало национальный скандал, пообещав единовременное пособие в 300 000 йен (порядка 200 000 руб.) семьям, в которых «глава» потерял половину годового дохода или более. То есть если работы лишилась жена, а доход мужа сократился, например, на треть, то такой семье помощь не была положена. Это вызвало волну возмущения, и чиновники это решение спешно отозвали. Теперь мы ждем, что условия по выдаче пособий гражданам будут пересмотрены и расширены.
Бизнесу были предложены государственные дотации, в случае если компании не увольняют сотрудников и продолжают выплачивать им зарплату, беспроцентные ссуды в банках и единовременные выплаты до 1 млн йен (670 000 руб.) для индивидуальных предпринимателей. Общепиту, отелям, туркомпаниям и развлекательному бизнесу обещаны золотые горы в виде сильнейшего финансового вливания. Но только после того, как «зараза коронавирусная» будет побеждена.
Автор – житель Кавасаки, менеджер туристической компании и гид по Японии