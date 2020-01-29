Президент Hotel Okura Co.: «У нас самый большой люкс в Японии, 730 кв. м, – ждем господина Путина»
Компания Hotel Okura Co. возводит начало своей истории к легендарному японскому предпринимателю Кихачиро Окуре (1837–1928). Хотя непосредственного участия в создании сети Okura Hotels он не принимал – это сделал его сын, Кишичиро (1882–1963). Но без фундамента, который заложил Окура-старший, бизнес Hotel Okura Co. вряд ли бы состоялся.
Кихачиро Окура родился в деревне на острове Хонсю, но в юности приехал в столицу страны Эдо (нынешний Токио) и всего за три года работы сумел скопить капитал, чтобы в 1857 г. открыть собственный магазин. Из магазина Окура вырастил международную торговую компанию, затем к торговле добавился строительный бизнес, добыча угля, железной руды и многое другое. Кихачиро Окура стал первым японским бизнесменом, который открыл филиал своей компании за рубежом – в Лондоне.
Коллекционер и отельер
В 70-е годы XIX в. в империи Окуры появился новый бизнес – небольшой, но благодаря ему фамилия предпринимателя прозвучала на всю Японию: Кихачиро начал торговать антиквариатом и предметами искусства.
Это случилось после ликвидации в 1868 г. сёгуната Токугава: феодальные князья-самураи, лишившись власти, начали стремительно беднеть, и им пришлось продавать свои замки вместе с обстановкой, рассказывает главный куратор Okura Museum of Art Чисако Танака. Европейцы и американцы, которым уже было позволено въезжать на территорию Японии, активно скупали антиквариат из самурайских владений. Окура, увидев такое, решил тоже заработать на перепродаже предметов искусства. Но постепенно на смену торговле пришло коллекционирование.
Тем временем международная торговля Японии росла, в страну приезжало все больше иностранцев. Для их размещения требовался большой отель, построенный по западным стандартам. Кихачиро Окура стал одним из главных инициаторов и инвесторов Hotel Imperial, построенного в Токио напротив Императорского дворца, и возглавил отель после открытия в 1890 г.
На рубеже XIX–XX вв. власти Японии вознамерились сделать страну чисто синтоистской, на буддизм начались гонения, продолжает Танака. Окура стал скупать древние скульптуры и изображения Будды, попавшие в немилость. А затем продолжил делать то же самое в Китае (где у него уже была дочерняя компания) и перевозить в Токио ценные образцы буддийского искусства.