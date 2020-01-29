Кихачиро Окура родился в деревне на острове Хонсю, но в юности приехал в столицу страны Эдо (нынешний Токио) и всего за три года работы сумел скопить капитал, чтобы в 1857 г. открыть собственный магазин. Из магазина Окура вырастил международную торговую компанию, затем к торговле добавился строительный бизнес, добыча угля, железной руды и многое другое. Кихачиро Окура стал первым японским бизнесменом, который открыл филиал своей компании за рубежом – в Лондоне.