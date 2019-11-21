Парижские отели угрожают бойкотировать Олимпийские игры 2024 года
Французские отельеры угрожают приостановить работу над планированием летних Олимпийских игр в Париже в 2024 г. в знак протеста против соглашения Международного олимпийского комитета (МОК) с сервисом аренды жилья Airbnb. Заявление было сделано 20 ноября на 67-м конгрессе французского Союза профессий гостиничной индустрии (UMIH) в Биаррице.
18 ноября МОК объявил, что подписал партнерское соглашение с Airbnb уровня TOP (самые крупные спонсоры МОК, среди которых Coca-Cola, GE, Omega, Visa и др.) на пять Олимпийских игр до 2028 г. К началу 2020 г. Airbnb и МОК обещают разработать предложение Airbnb Olympian Experiences, которое позволит клиентам Airbnb «всё – от возможности тренироваться с олимпийцем до изучения города с элитным спортсменом», говорится в пресс-релизе МОК. Это предложение будет действовать «по всему миру – за пределами сроков и географического расположения игр <…> В ближайшие месяцы Airbnb и МОК через платформу IOC Athlete365 будут оказывать поддержку и обучение спортсменам, заинтересованным в том, чтобы стать хозяином на платформе Airbnb Experiences». Airbnb Olympian Experiences «предоставляет прямые возможности для заработка спортсменов, подчеркивая усилия МОК по поддержке спортсменов и помещая их в сердце Олимпийского движения», сообщается в пресс-релизе.
Размер контракта не разглашается, но, по информации Financial Times, составляет около $500 млн и предполагает значительный платеж Олимпийскому комитету, а также учитывает стоимость услуг, которые предоставит Airbnb, включая бесплатное размещение атлетов и спортивных функционеров.
Намерения МОК и Airbnb шокировали французских отельеров. В совместном пресс-релизе президентов UMIH и Национального объединения гостиничных сетей (GNС) партнерство МОК с Airbnb названо «неприемлемым» и «возмутительным». «Кроме того, это партнерство совершенно неуважительно к профессионалам гостиничного бизнеса, которые работали над заявкой Олимпийских игр 2024 г. в Париже, – говорится в пресс-релизе. – Парижское гостиничное предложение было козырем в заявке Парижа. Что Airbnb делает в этом предложении?»
Национальное объединение независимых отелей и ресторанов (GNI) заявило, что подаст протест в комиссию по этике МОК, а также в оргкомитет Игр-2024. «Airbnb играет не по правилам и должен быть дисквалифицирован», – говорится в заявлении GNI. «Объявление о партнерстве с МОК является еще одной провокацией со стороны Airbnb. Одна из основных ценностей Олимпийского движения – уважение: не только к себе и другим, но и к правилам. Когда спортсмен не соблюдает правила, он дисквалифицируется. А поведение Airbnb заставляет серьезно усомниться в соблюдении ими правил», – утверждает президент GNI Дидье Шене, приводя в пример то, что Airbnb, несмотря на вступивший в действие во Франции с 1 января закон, «уклоняется от выплаты государству налога на проживание, не указывает четкие адреса арендуемых квартир и реквизиты налогоплательщиков».
В заявлении Airbnb, выпущенном после объявлений UMIH и GNС, говорится, что «историческое соглашение [МОК и Airbnb] направлено на то, чтобы позволить принимающим городам предложить гостям Игр более аутентичное размещение и сделать развитие гостеприимства в регионах более устойчивым».
Мэрия Парижа заявила о поддержке отельеров, назвав выражение их тревоги «нормальным», особенно с учетом общей дестабилизации гостиничного сектора, вызванной ростом бизнеса Airbnb. Мэр Парижа Анна Идальго пообещала внимательно следить за соблюдением Airbnb всех предписаний, уточняет AFP. Также Идальго сообщила, что написала обращение президенту МОК Томасу Баху, где обращает его внимание на «риски» партнерства с Airbnb. При этом Тони Эстангет, президент оргкомитета Игр-2024, отмечает, что гостиничный бизнес Парижа на данный момент нельзя считать пострадавшим. «Для нужд Игр-2024 мы уже зарезервировали около 40 000 номеров», – заявил он AFP.