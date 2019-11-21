Парижские отели угрожают бойкотировать Олимпийские игры 2024 года

Национальное объединение независимых отелей и ресторанов (GNI) заявило, что подаст протест в комиссию по этике МОК, а также в оргкомитет Игр-2024. «Airbnb играет не по правилам и должен быть дисквалифицирован», – говорится в заявлении GNI. «Объявление о партнерстве с МОК является еще одной провокацией со стороны Airbnb. Одна из основных ценностей Олимпийского движения – уважение: не только к себе и другим, но и к правилам. Когда спортсмен не соблюдает правила, он дисквалифицируется. А поведение Airbnb заставляет серьезно усомниться в соблюдении ими правил», – утверждает президент GNI Дидье Шене, приводя в пример то, что Airbnb, несмотря на вступивший в действие во Франции с 1 января закон, «уклоняется от выплаты государству налога на проживание, не указывает четкие адреса арендуемых квартир и реквизиты налогоплательщиков».