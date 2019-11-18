Airbnb заплатит $500 млн за Олимпийские игры
Сервис аренды жилья Airbnb подписал спонсорское соглашение с Международным олимпийским комитетом (МОК) на период до 2028 г. Это первый крупный спонсорский контракт Airbnb, которая также готовится к первичному размещению акций. «Партнерство, которое охватит девять лет и пять Игр, направлено на то, чтобы создать новый стандарт размещения, от которого выиграют принимающие [Олимпийские игры] города, зрители и болельщики, а также спортсмены», – говорится в заявлении МОКа.
В нем не сказано о размере контракта. По информации Financial Times, он составляет около $500 млн и предполагает значительный платеж Олимпийскому комитету, однако также учитывает стоимость услуг, которые предоставит Airbnb, включая бесплатное размещение атлетов и спортивных функционеров. Об этом газете рассказали люди, осведомленные о деталях переговоров.