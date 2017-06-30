Сколько стоит отдых в частном жилье в разных городах мира

Bloomberg составил индекс расходов на ночлег с помощью данных Airbnb

Если вы пытаетесь соотнести содержимое своего кошелька со стоимостью поездки в ту или иную страну, данные Airbnb и Bloomberg помогут представить, во сколько обойдется жилье на двух человек в частном секторе. Правда, индекс составлен на основании усредненных цен без учета типа жилья, поэтому, как говорится, возможны варианты