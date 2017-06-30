Сколько стоит отдых в частном жилье в разных городах мира
Bloomberg составил индекс расходов на ночлег с помощью данных Airbnb
Если вы пытаетесь соотнести содержимое своего кошелька со стоимостью поездки в ту или иную страну, данные Airbnb и Bloomberg помогут представить, во сколько обойдется жилье на двух человек в частном секторе. Правда, индекс составлен на основании усредненных цен без учета типа жилья, поэтому, как говорится, возможны варианты
Провести одну ночь в частных апартаментах дороже всего в Майами. Это обойдется в $190
1/30
В топ-5 входит город, диаметрально противоположный флоридскому курорту – по географии, погоде, температуре за окном, культуре и архитектуре. В Рейкьявике двоим путешественникам придется отдать за ночлег $171 (5-е место)
2/30
Остальные города в топ-10, как и Майами, расположены в сравнительно или в очень теплых регионах – от Дубая ($180) и Сан-Франциско ($173) до Сиднея и Вашингтона (по $155). Лишь еще один город характеризуется порой суровым климатом, который компенсируется богатым историческим наследием, – Эдинбург ($156, 8-е место)
3/30
В континентальной Европе самый дорогой – Амстердам ($144, 12-е место). Чтобы исключить влияние на цены праздников, фестивалей и аналогичных событий, Bloomberg взял средние цены на портале Airbnb за два периода с разницей в полгода: 1-10.08.2017 и 1-10.02.2018
4/30
Расчеты проводились в начале мая и включали данные по 100 городам, в каждом из которых в обозначенные периоды должно было быть не менее 100 предложений по ночлегу. Результат для Стокгольма – $138 (13-е место)
5/30
Лондон, занявший 14-е место, дешевле всего на $2
6/30
Вровень с ним идет Цюрих. Остановившись здесь в частном секторе, можно сэкономить, что будет совсем не лишним: ведь Цюрих, по подсчетам Deutsche Bank, – самый дорогой в мире город для недорогого свидания
7/30
Самый дорогой город в Азии, что неудивительно, учитывая ограниченность территории и плотность населения, – Гонконг: $124 (19-е место)
8/30
В Рио-де-Жанейро гораздо свободнее, но провести там ночь тоже стоит недешево – $117 (и это цена еще упала за прошедший год на 43,2%!)
9/30
Париж ($110, 25-е место) – крупнейший рынок в мире для Airbnb. Но высокая конкуренция среди арендодателей, которая должна сдерживать цены, компенсируется тем, что компании пришлось брать с них налоги по требованию мэрии для передачи в бюджет
10/30
В красивом городе с вкусным пивом можно переночевать за $109: Мюнхен на 26-й строчке
11/30
Столько же нужно приготовить, если хочешь посмотреть, как живут в Эр-Рияде
12/30
А в вечном городе потребуется на $10 меньше: Рим занимает 33-е место
13/30
Ванкувер (на фото) – самый дорогой из канадских городов ($98, 34-е место). Но за ночлег в Монреале и Торонто все равно придется выложить более $90, зато в Оттаве и Калгари – $76 и $66 соответственно
14/30
Ночь в Сингапуре (на фото), как и в Милане, обойдется в $96, они делят 35-36-е места
15/30
Нью-Йорк и катарская Доха (на фото) известны своими небоскребами. И отдохнуть в них стоит одинаково – по $92. Причем в обоих городах стоимость ночевки упала за год на 38-40%
16/30
А в Токио она снизилась лишь на 4%, но ночлег там теперь обойдется в ту же сумму. Три города делят между собой 39-41-е места
17/30
Sunday Alamba
18/30
В Вене (44-е место), в отличие от Лагоса, есть всемирно известная опера и много других достопримечательностей. А на ночлег в местной квартире денег нужно меньше – $88
19/30
Поток российских туристов в ОАЭ растет. Если кто-то решится поселиться в Абу-Даби (на фото) у местных жителей, сделать это можно за $76 (54-е место), что гораздо дешевле, чем в более популярном Дубае ($180)
20/30
Прага – прекрастное сочетание красот, истории и дешевизны (тоже $76)
21/30
За ней идет Таллин (на фото, $74). А ночлег у рижан обойдется дешевле – в $61
22/30
Вторая столица бывшей Австро-Венгерской империи тоже знаменита своей оперой, замком Буда, купальнями и термами. На это и многое другое вполне хватит денег, ведь ночь в Будапеште обойдется всего в $69 (60-е место)
23/30
По обилию небоскребов, рекламы и ярких вывесок Шанхай, наверное, уже догнал Сеул (на фото), и местные жители попросят с путешественников одну и ту же сумму – $68 (61-62-е места)
24/30
Полюбоваться аргентинским танго и оценить прочие достопримечательности Буэнос-Айреса можно за $64 (67-е место)
25/30
Самый дешевый город в Западной Европе из рассмотренных Bloomberg – Тулуза (71-е место). Четвертый по величине город Франции, крупный культурный, научный и промышленный центр может похвастаться красивым средневековым центром, а отдохнуть за $59, возможно, удастся в изящном особняке или исторической усадьбе
26/30
Москвичи предлагают гостям свое жилье недорого – за $58 (город делит 73-74-е места со столицей Бразилии). Почти за такие же деньги ($57) можно остановиться в квартирах петербуржцев (за прошедший год они стали просить с приезжих на 24% больше) и пекинцев
27/30
Хотя в Турцию россияне в большинстве своем отправляются на пляжные курорты, многие любят и Стамбул, тем более что проживание там подешевело на 14,5% ($53, 79-е место)
28/30
Чтобы иметь возможность посмотреть на прекрасный Киев глазами местных жителей (как это предлагает Airbnb), нужно приготовить $49 за двух человек
29/30
Бангкок, Лондон и Париж – самые посещаемые города в мире. Но провести ночь в столице Таиланда несравнимо дешевле ($44, 87-е место). Еще меньше денег нужно в столице Индонезии Джакарте ($38), замыкающей список
30/30