«Драйверы экономики Хоккайдо – туризм и гастрономия»

Хакодатэ (крупнейший город Хоккайдо до 1933 г.) вошел в историю Японии как последний оплот сёгуната Токугава и столица Республики Эдзо. После того как в ходе гражданской войны в 1868 г. подразделения сёгуна были разгромлены войсками императора, самурайский флот ушел в Хакодатэ, где командующий флотом Эномото Такэаки провозгласил Республику Эдзо, и в том же году был избран ее президентом. 6 мая 1869 г. флот императора разбил эскадру Такэаки, в июне сдался последний очаг сопротивления – форт Горёкаку. Вопреки самурайской традиции, Такэаки не покончил с собой. Он был заключен в тюрьму, но вскоре выпущен из нее – новому правительству, строившему новый порядок, нужны были знания и опыт адмирала, пять лет обучавшегося в Европе. Именно Такэаки возглавил японскую дипломатическую миссию, отправившуюся в 1875 г. в Россию для заключения нового договора. Санкт-Петербургский договор был заключен 7 мая того же года, по нему Российская империя отказалась от Курильских островов в обмен на полный контроль над островом Сахалин. С японской стороны договор подписал Такэаки.