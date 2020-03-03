«Драйверы экономики Хоккайдо – туризм и гастрономия»
Хоккайдо – самая молодая территория Японии: масштабная колонизация острова началась всего 150 лет назад. Но одновременно Хоккайдо – самый близкий к России крупный японский остров, поэтому история российского присутствия на архипелаге началась именно на Хоккайдо, в городе Хакодатэ.
Хоккайдо – самая молодая территория Японии: масштабная колонизация острова началась всего 150 лет назад. Но одновременно Хоккайдо – самый близкий к России крупный японский остров, поэтому история российского присутствия на архипелаге началась именно на Хоккайдо, в городе Хакодатэ.
Хоккайдо и Россия
После того как в 1854 и 1855 гг. Япония подписала дипломатические соглашения с США и Россией, Хакодатэ по решению японских властей стал основным северным портом для торговли с другими странами. Российское консульство в Хакодатэ открылось в 1858 г. – на год раньше дипломатических миссий США и Великобритании. В 1860 г. при консульстве был освящен православный храм – первый в Японии, на следующий год его настоятелем стал отец Николай (Касаткин), основатель Православной церкви Японии и будущий архиепископ Токийский и Японский. В 1907 г. церковь полностью сгорела в ходе Великого пожара в Хакодатэ и была заново отстроена в 1916 г. В 1983 г. церкви Воскресения Христова в Хакодатэ был присвоен статус «Важный объект материальной культуры» Японии. (Правительством Японии установлено три степени ценности для объектов материальной культуры: «Национальное сокровище», «Важный объект», «Зарегистрированный объект»).
Хакодатэ (крупнейший город Хоккайдо до 1933 г.) вошел в историю Японии как последний оплот сёгуната Токугава и столица Республики Эдзо. После того как в ходе гражданской войны в 1868 г. подразделения сёгуна были разгромлены войсками императора, самурайский флот ушел в Хакодатэ, где командующий флотом Эномото Такэаки провозгласил Республику Эдзо, и в том же году был избран ее президентом. 6 мая 1869 г. флот императора разбил эскадру Такэаки, в июне сдался последний очаг сопротивления – форт Горёкаку. Вопреки самурайской традиции, Такэаки не покончил с собой. Он был заключен в тюрьму, но вскоре выпущен из нее – новому правительству, строившему новый порядок, нужны были знания и опыт адмирала, пять лет обучавшегося в Европе. Именно Такэаки возглавил японскую дипломатическую миссию, отправившуюся в 1875 г. в Россию для заключения нового договора. Санкт-Петербургский договор был заключен 7 мая того же года, по нему Российская империя отказалась от Курильских островов в обмен на полный контроль над островом Сахалин. С японской стороны договор подписал Такэаки.
От Эдзо до Хоккайдо
В эпоху сёгуната Токугава японцы не поднимались выше южной оконечности острова, где самурайский клан Мацумаэ в 1606 г. поставил свой замок. На остальной территории острова жили айны (или эдзо), и японцы называли остров Эдзо или Эдзогасима (остров народа эдзо); самураи вели с айнами меновую торговлю: рис и изделия из металла они меняли на рыбу и мясо.
Все изменилось после того, как власть в Японии вернулась к императору, и новое правительство начало индустриализацию страны, а также задумалось о колонизации северного острова.
В 1869 г. была учреждена Каитакуши – Комиссия по освоению острова, в 1871 г. ее штаб-квартира была перенесена из прибрежного Хакодатэ в Саппоро – ближе к географическому центру острова, что было удобнее для его освоения. Одновременно с этим острову было присвоено японское имя Хоккайдо.
1875 г. Каитакуши открыла в Саппоро первый в Японии пивоваренный завод, созданный по немецкой технологии, – его, не мудрствуя, назвали Sapporo. И знакомство с Хоккайдо лучше всего начать с Музея компании Sapporo, потому что он одновременно является и музеем освоения острова японцами.
За полтора века Хоккайдо превратился в житницу Японии: 60% потребляемых страной продуктов питания производится и добывается здесь. Но одновременно на острове сохранилась богатая и разнообразная дикая природа. Поэтому власти Хоккайдо хотят делать акцент на развитии природного, приключенческого и гастрономического туризма, заявил «Ведомостям» председатель Туристической организации Хоккайдо Ёсихиро Сэкихати. Одновременно он возглавляет местный Hokkaido Bank, так что интервью проходило в штаб-квартире банка.
– Моим основным местом работы был и остается банк, который я теперь возглавляю. Мой предшественник в Туристической организации Хоккайдо г-н Кондо, покидая пост председателя, попросил меня стать новым руководителем. Он сказал, что мой опыт банкира пригодится мне на новой работе. Мы были знакомы раньше – по работе в Ассоциации предприятий Хоккайдо, которую г-н Кондо возглавлял, – и я принял его предложение. Потому что у меня уже была уверенность, что драйверы экономики Хоккайдо – туризм и гастрономия, и я хотел внести свой вклад в развитие экономики острова.