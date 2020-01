Управляющий The Windsor Hotel Toya: «Самые вкусные блюда готовят в гостиницах»

Саммит G8, местом проведения которого стал The Windsor Hotel Toya, вызвал всплеск интереса к отелю и к Хоккайдо в целом: поток туристов на остров резко возрос. Но японская экономика вновь погрузилась в стагнацию, а с ней стал стагнировать и бизнес The Windsor Hotel Toya. В 2014 г. у отеля вновь сменился владелец: им стала транспортная компания Meiji Shipping Co. Для нее гостиничный бизнес не основной, тем не менее отели у Meiji Shipping Co. есть по всей Японии: от самого юга – Окинавы, до самого севера – Хоккайдо. Вот только отели эти – в разных ценовых категориях, поэтому и клиенты у них разные, и синергию создать не удается, говорит генменеджер The Windsor Hotel Toya Казумаса Хига. В высокий сезон – летом – основная клиентура отеля – японцы-индивидуалы, а в межсезонье владельцы отеля загружают его группами из Китая и Японии.