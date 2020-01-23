Управляющий The Windsor Hotel Toya: «Самые вкусные блюда готовят в гостиницах»

The Windsor Hotel Toya – не просто самый известный отель Хоккайдо, место проведения саммита «Большой восьмерки» (G8) в 2008 г. По истории The Windsor Hotel Toya можно изучать динамику японской экономики последних десятилетий. Люксовый отель на горе с шикарными видами на Японское море и озеро Тойя и в полутора часах езды от самого известного горнолыжного курорта Японии Нисеко открылся на пике японского фондового рынка в 1993 г. Девелопер курортной гостиницы – тогда она называлась Apex Toya – планировал продавать подписку на пользование номерами. Но японский фондовый пузырь лопнул, и в результате разорился сначала девелопер, а затем, в ноябре 1997 г., и его главный кредитор – Hokkaido Takushoku Bank. Новый инвестор нашелся не сразу – помешал азиатский финансовый кризис, разразившийся в 1998 г. Отель был закрыт, его купила компания Secom и открыла только в 2002 г. – уже как The Windsor Hotel Toya.

Саммит G8, местом проведения которого стал The Windsor Hotel Toya, вызвал всплеск интереса к отелю и к Хоккайдо в целом: поток туристов на остров резко возрос. Но японская экономика вновь погрузилась в стагнацию, а с ней стал стагнировать и бизнес The Windsor Hotel Toya. В 2014 г. у отеля вновь сменился владелец: им стала транспортная компания Meiji Shipping Co. Для нее гостиничный бизнес не основной, тем не менее отели у Meiji Shipping Co. есть по всей Японии: от самого юга – Окинавы, до самого севера – Хоккайдо. Вот только отели эти – в разных ценовых категориях, поэтому и клиенты у них разные, и синергию создать не удается, говорит генменеджер The Windsor Hotel Toya Казумаса Хига. В высокий сезон – летом – основная клиентура отеля – японцы-индивидуалы, а в межсезонье владельцы отеля загружают его группами из Китая и Японии.

У The Windsor Hotel Toya есть все, чтобы стать самостоятельной точкой притяжения (например, как The Chedi Andermatt в Швейцарии), куда состоятельные индивидуальные путешественники будут целенаправленно приезжать на несколько дней, чтобы наслаждаться шикарными видами, спа, горячими источниками и 12 ресторанами и барами. Но пока в отель приезжают групповые туристы из Китая, которые останавливаются в нем только на одну ночь и едут дальше. В результате средняя продолжительность пребывания гостя в отеле – 1,5–1,8 ночи, а загрузка в 2019 г. составила всего 40%. Почему так происходит, Хига рассказал «Ведомостям». Интервью проходило в The Medvedev Suite – люксе, в котором во время саммита останавливался президент России Дмитрий Медведев.

– Ваш отель начал работать в 1993 г. под названием Hotel Apex Toya и вновь открыт как The Windsor Hotel Toya в 2002 г. Насколько изменился отель с тех пор?

– Гостиница открылась в период, когда на японском фондовом рынке и рынке недвижимости надувались пузыри. За эти годы цена земельных участков выросла в 3–4 раза, а фондовый индекс Nikkei достиг 40 000 пунктов. Все экономические показатели росли, и инвестор хотел сделать клубную систему: продавать номера по подписке. Но пузырь лопнул: цена земли упала в четыре раза, а индекс Nikkei – до 11 000 пунктов. И идея осталась нереализованной, потому что девелопер и банк обанкротились. И имидж этой гостиницы был не очень хорошим. Мы, нынешние сотрудники гостиницы, предпочитаем не вспоминать о том периоде. Но в том же самом 1992 году компания Meiji Shipping Co. открыла традиционный отель на Окинаве, и он успешно пережил кризис.

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– С 1992 г. планировка The Windsor Hotel Toya осталась той же самой или было что-то изменено?

– Изначально было 398 номеров. Теперь 386, из них 40% – люксы, а по площади – 50%. Добавился онсен. Компания Secom, которая купила отель в 2000 г., инвестировала в его перевооружение, по одним данным, $200 млн, а по другим – $60 млн.

– Что дало проведение саммита 2008 г. вашему отелю?

– Когда проходил саммит, нас здесь не было. Тем не менее у нашей компании уже был отель в Нисеко. И, насколько я могу судить, саммит G8 принес всемирную известность не только городу Тойя, но и Хоккайдо в целом. Именно после саммита на Хоккайдо массово поехали иностранные туристы.

– В вашем отеле жили восемь глав государств и правительств ведущих стран мира. Все их восемь люксов одинаковые или у кого-то был больше, а у кого-то меньше?

– У всех одинаковая планировка и площадь – 91 кв. м. Но невозможно было разместить восемь люксов на одном этаже, поэтому кто-то жил выше, а кто-то ниже. Президент Медведев жил на седьмом этаже.

Фотогалерея 3 фото Люкс Дмитрия Медведева во время саммита G8 в 2008 г.

– А какова площадь самого большого люкса в вашем отеле?

– Площадь Presidential Suite мы не разглашаем. И обычным людям его не сдаем.

– Какое время года важнее для The Windsor Hotel Toya – лето или зима? И как вы балансируете сезонность?

– Пик сезона у нас – июль – август, когда приезжают индивидуальные туристы, в основном японцы. С октября мы начинаем принимать групповые японские туры, а с декабря – время иностранных гостей.

– Из каких стран больше всего приезжает гостей в The Windsor Hotel Toya?

–70% наших гостей – японцы и 30% – иностранцы. Из иностранных рынков самую большую долю занимает Китай, затем Тайвань и Южная Корея. В последнее время все больше гостей приезжают из Таиланда.

– А насколько вам интересны европейские и американские туристы? Есть ли у вас агенства, которые представляют ваш отель в России, и если нет, то собираетесь ли вы такие заводить?

– Агентств, представляющих наши интересы в Европе, у нас в настоящий момент нет, и гостей из Европы и России по сравнению с Азией у нас очень мало. Это бизнес, поэтому, если создадутся условия, чтобы у нас было агентство в Европе, мы будем очень рады. То же самое касается и США: говорят, что американцы любят путешествовать в Японию, но у нас число гостей из Америки по сравнению с Азией очень мало.

– Повлиял ли чемпионат мира по регби 2019 г. на ваш бизнес? Или Саппоро слишком далеко от Тойя и фанаты до вас не добрались?

– Никакого влияния не было. Потому что два матча Кубка мира прошли в Саппоро в самом начале – до того, как сборная Японии начала побеждать. Если бы они прошли позже, когда в стране возник бум регби, возможно, какое-то влияние было бы.

– Летом во время Олимпийских игр в Токио марафон и спортивная ходьба пройдут в Саппоро. Какие-то надежды на рост вашего бизнеса вы с этим связываете?

– Недавно я встречался с мэрами городов Хоккайдо. Мэры городов, расположенных рядом с Саппоро, возлагают определенные надежды на Олимпиаду. Но соревнования будут проходить всего два дня, поэтому мэры других городов роста турпотока из-за Олимпиады не ждут. Думаю, наша компания готовит какой-то турпродукт на время до и после Олимпиады, но этим занимается головной офис, мне по этому поводу нечего сказать.

– Какова была средняя заполняемость отеля в 2019 г.? И сколько в среднем дней проводят гости в вашем отеле?

– Заполняемость – 40%. Meiji Shipping Co. владеет этим отелем только с 2014 г., как я уже сказал, 70% наших гостей составляют японцы, и сейчас мы прилагаем усилия, чтобы увеличить долю иностранных гостей и повысить загрузку.

В основном гости приезжают к нам на одну, максимум две ночи, поэтому в среднем получается 1,5–1,8 дня.

– У Meiji Shipping Co. есть и другие отели в разных регионах Японии. Есть ли синергия между этими отелями?

– Первой гостиницей Meiji Shipping Co. стала Laguna Garden на Окинаве, потом появились две гостиницы на Хоккайдо – в Нисеко и Вокканае, – четвертый отель открылся в Кобе. Наша гостиница стала пятой. Но все эти гостиницы разные: The Windsor Hotel Toya – люксовая, гостиница в Нисеко – семейная, отели на Окинаве и в Кобе – нечто среднее между городскими и курортными отелями. Поэтому по клиентской базе синергии нет. Но есть синергия по кадрам: между отелями идет постоянная ротация сотрудников и, например, получив опыт у нас, сотрудник может приехать в другой отель и оказывать сервис на более высоком уровне.

– Ваш отель находится не очень далеко от Нисеко. Останавливаются ли у вас состоятельные горнолыжники или они все-таки предпочитают жить рядом со склонами?

– Второе. Дело в том, что категории гостей Нисеко и нашего отеля различаются. Нисеко до сих пор в основном семейный курорт. К нам семьи почти не приезжают. А в Нисеко даже новые отели строятся под семейные нужды, с кухнями. Но если гости, которые останавливаются у нас, хотят посетить Нисеко, мы организуем для них трансфер – под заказ, регулярных шаттлов у нас нет.

– После того как Meiji Shipping Co. купила этот отель, была ли в нем какая-то реновация?

– Да, мы перестроили ресторанную зону на верхнем этаже отеля. Раньше там были три ресторана: традиционной японской кухни, ресторан суши и ресторан, где подавали гречневую лапшу соба. В 2015 г. ресторан соба мы закрыли и открыли вместо него китайский ресторан. И вместо суши-ресторана сделали другой японский ресторан.

– Теперь в The Windsor Hotel Toya – 12 ресторанов и баров на 386 номеров. Насколько сложно управлять таким количеством различных ресторанов?

– Честно говоря, сложно. Для компании Meiji Shipping Co. гостиничный бизнес не основной, но компания изначально хотела иметь отели с ресторанами. И отелей без ресторанов у нас нет. Более того, у нас есть рестораны без отелей – например, в штаб-квартирах компании в Кобе и Токио.

– Вы – бывший шеф-повар. Насколько сильно вы вмешиваетесь в работу ваших ресторанов?

– Вмешиваюсь. До того как возглавить The Windsor Hotel Toya, я уже работал в этом отеле, потом уехал в штаб-квартиру в Токио и вернулся уже генменеджером. За исключением этого периода я всегда занимался ресторанным бизнесом в нашей компании. Конечно, сам уже не готовлю, а занимаюсь кадрами. И участвую в дегустациях новых блюд, где откровенно высказываю свое мнение.

Фотогалерея 8 фото Рестораны The Windsor Hotel Toya

– Сколько сотрудников в вашем отеле? Какие национальности они представляют?

– Сейчас в нашей гостинице работает около 300 человек. В других наших отелях многие сферы отданы на аутсорсинг, но мы почти все работы выполняем собственными силами.

Иностранных работников у нас 10%, в основном из Азии: китайцы, вьетнамцы. Но в связи с визовыми проблемами они постоянно меняются.

– Вы родились и работали на Окинаве, насколько сложна для вас оказалась жизнь на Хоккайдо?

– (Смеется.) А я как раз плохо переношу жару и гораздо больше люблю зиму, так что переезд на Хоккайдо для меня стал только плюсом.

– На лыжах не начали кататься?

– Не начал. Я попробовал несколько раз, но затем мне сказали: «Не надо. Если сломаешь руки-ноги, не сможешь работать». (Смеется.)

– Почему вы выбрали ресторанный и гостиничный бизнес для своей карьеры?

– Обычно повара мечтают открыть свой ресторан. Но я в самом начале карьеры задумался: где готовят самые вкусные блюда? И ответил себе: в гостиницах. Поэтому я решил работать в отеле и стать лучшим гостиничным поваром. Правда, на работе уже не готовлю. Но дома по-прежнему готовлю. (Смеется.)

– Какая просьба гостя была самой экзотической или сложной в вашей карьере?

– Независимо от того, выполнили мы ее или не выполнили?

– Любая.

– (Смеется.) Одна туристка из группы, которая готовилась заезжать к нам на Рождество, написала письмо – не мне, а сразу президенту компании, – в котором сообщила, что она известная певица и готова спеть в нашем отеле, а за это требует, чтобы ей сделали апгрейд номера.

– Сделали?

– Нет. Это же был групповой тур, и если бы мы сделали апгрейд ей, это бы сразу заметили и другие члены группы. И имя этой «известной певицы» никому ничего не говорило.

– А ведь у вас в отеле есть четверо собственных музыкантов: пианист-американец, дуэт из Болгарии и музыкант из Польши. Не видели в отеле незнакомую певицу, выступавшую на Рождество?