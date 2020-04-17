Экономика не должна возвращаться к «норме»

Мы находимся в точке, когда мир должен найти ответы на очень сложные вопросы о дальнейшем развитии. Следует ли нам наверстывать упущенный экономический рост любой ценой, как это бывало прежде? Должны ли мы продолжать делать акцент на росте ВВП – или нам необходимо наконец начать принимать во внимание другие направления развития? Имеют ли для нас значение Парижское соглашение по климату и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., когда появились миллионы безработных? Поддержать ли старые и грязные отрасли и ослабить экологическое регулирование, чтобы быстрее поднять экономику, – или развивать экологические стандарты и переходить на новые низкоуглеродные технологии? Поддержать корпорации, потому что это даст быструю отдачу, – или поддержать малый бизнес и предпринимательство, потому что это инвестиции в будущее?