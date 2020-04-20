Как оседлать коронавирус

Глобальность же подталкивает к сравнениям и вопрошаниям, хотя бы и риторическим. Какой эффект у разных стратегий борьбы с ней? Не избирательно ли часом Ея Корона-пандемичество, не благосклоннее ли к диктатурам, чем к демократиям, чему, казалось бы, доказательством служит само число смертей в 300-миллионных США, стремительно догоняющее цифру заразившихся в 1,5-миллиардном Китае? (На что, впрочем, не трудно и возразить: а достоверны ли китайские цифры?) И почему такой бардак в сертификации тестов и такой разнобой в статистике? Так ли уж и неправ президент Дональд Трамп, наказавший ВОЗ долларом в том числе и за это?