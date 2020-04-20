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Как оседлать коронавирус

Записки из карантинной Германии
Павел Полян
AP Photo

Пандемия никому не мать роднá. Зацепить может каждого, и поди знай, как обернется. Она не миновала ни одну страну мира, включая те, что приказали ее у себя не замечать или, еще лучше, высечь.

Глобальность же подталкивает к сравнениям и вопрошаниям, хотя бы и риторическим. Какой эффект у разных стратегий борьбы с ней? Не избирательно ли часом Ея Корона-пандемичество, не благосклоннее ли к диктатурам, чем к демократиям, чему, казалось бы, доказательством служит само число смертей в 300-миллионных США, стремительно догоняющее цифру заразившихся в 1,5-миллиардном Китае? (На что, впрочем, не трудно и возразить: а достоверны ли китайские цифры?) И почему такой бардак в сертификации тестов и такой разнобой в статистике? Так ли уж и неправ президент Дональд Трамп, наказавший ВОЗ долларом в том числе и за это?

Германия на этом корона-глобусе смотрится довольно уверенно и прилично. Несмотря на тревожное пятое место по выявленным инфицированным и девятое по умершим в абсолютных величинах, она в лидерах по относительным показателям, в частности по общей обследованности своего населения (20,6 теста на миллион жителей по состоянию на 17 апреля): выше только у несопоставимо меньших стран, а среди европейских стран из первой двадцатки по числу инфицированных лишь у Швейцарии – 23,8.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных