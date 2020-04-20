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Недоверие в наличной форме

Как связаны обращения Владимира Путина и триллион рублей
Владимир Рувинский
Максим Столов / Ведомости

Спрос на наличные у россиян усиливался после выступлений Владимира Путина, которые не развеивали, как, видимо, планировалось, опасений, связанных с эпидемией COVID-19. Доверия как главного социального капитала

С начала марта россияне из банкоматов и отделений банков сняли около 1 трлн руб. – больше, чем за весь прошлый год, сообщило 19 апреля Bloomberg со ссылкой на ЦБ. Спрос на наличные деньги резко вырастал после телевизионных обращений Владимира Путина, в которых он описывал меры для борьбы с новым коронавирусом.

Резкий скачок произошел после того, как 25 марта российский президент объявил о налоге в 13% на проценты по банковским депозитам свыше 1 млн руб. Если в этот день депозиты пополнились 4,5 млрд руб., то на следующий день россияне сняли 45,9 млрд руб., а 27 марта – пиковые 165,4 млрд руб. Очень много наличных россияне сняли после того, как Путин 2 апреля объявил о продлении «нерабочих дней с сохранением зарплаты» до по крайней мере начала мая. В этот день россияне сняли 3,8 млрд руб., но 3 апреля – уже 25,1 млрд, 6 апреля – 39,8 млрд, 7 апреля – 60,3 млрд. День спустя, 8 апреля, Путин выступил в четвертый раз – россияне в этот день сняли 72,4 млрд руб. (9 апреля – 41,1 млрд руб.). После снятие наличных стабилизировалось: 10–11 млрд руб. в день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных