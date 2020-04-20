Недоверие в наличной форме

Резкий скачок произошел после того, как 25 марта российский президент объявил о налоге в 13% на проценты по банковским депозитам свыше 1 млн руб. Если в этот день депозиты пополнились 4,5 млрд руб., то на следующий день россияне сняли 45,9 млрд руб., а 27 марта – пиковые 165,4 млрд руб. Очень много наличных россияне сняли после того, как Путин 2 апреля объявил о продлении «нерабочих дней с сохранением зарплаты» до по крайней мере начала мая. В этот день россияне сняли 3,8 млрд руб., но 3 апреля – уже 25,1 млрд, 6 апреля – 39,8 млрд, 7 апреля – 60,3 млрд. День спустя, 8 апреля, Путин выступил в четвертый раз – россияне в этот день сняли 72,4 млрд руб. (9 апреля – 41,1 млрд руб.). После снятие наличных стабилизировалось: 10–11 млрд руб. в день.