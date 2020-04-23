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Интерфейс с некачественными данными

Количество медицинских организаций растет со скоростью эпидемии
Дмитрий Скугаревский
Андрей Гордеев / Ведомости

Великую рецессию 2007–2009 гг. сопровождала книга This time is different («На этот раз все будет иначе») экономистов Кармен Рейнхарт и Кеннета Рогоффа. Основной вывод авторов, восстановивших историю финансовых кризисов за 800 лет, – между спадами гораздо больше общего, чем кажется экспертам, комментирующим каждый кризисный период в отрыве от истории. Это заблуждение экспертов авторы и вынесли в название книги.

Десять лет спустя Рейнхарт признала свой тезис неприменимым к пандемии весны 2020 г. Ее колонка называлась «В этот раз все действительно иначе». Если все действительно иначе, то сложнее предсказать не только прямые последствия кризиса (потерянные рабочие места, перераспределение ресурсов), но и изменения в устройстве общества и государства.

Наивный и идеалистичный прогноз был бы таким: неэффективные институты исчезнут из-за недостатка ресурсов на поддержание их деятельности и при нулевых выгодах. Две недели назад мои коллеги констатировали смерть института прописки в стране (см. «Ведомости» от 8.04.2020). Прописка не учитывает самых мобильных граждан и оказалась фактически бесполезной при таргетировании карантинных мер. Означает ли это, что власти взвесят выгоды и потери и реформируют институт регистрации по месту жительства? Совсем не обязательно: неэффективный институт может существовать десятилетиями, какую бы цену ни платило общество за его существование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных