Интерфейс с некачественными данными

Интерфейс с некачественными даннымиКоличество медицинских организаций растет со скоростью эпидемии
Великую рецессию 2007–2009 гг. сопровождала книга This time is different («На этот раз все будет иначе») экономистов Кармен Рейнхарт и Кеннета Рогоффа. Основной вывод авторов, восстановивших историю финансовых кризисов за 800 лет, – между спадами гораздо больше общего, чем кажется экспертам, комментирующим каждый кризисный период в отрыве от истории. Это заблуждение экспертов авторы и вынесли в название книги.
Десять лет спустя Рейнхарт признала свой тезис неприменимым к пандемии весны 2020 г. Ее колонка называлась «В этот раз все действительно иначе». Если все действительно иначе, то сложнее предсказать не только прямые последствия кризиса (потерянные рабочие места, перераспределение ресурсов), но и изменения в устройстве общества и государства.
Наивный и идеалистичный прогноз был бы таким: неэффективные институты исчезнут из-за недостатка ресурсов на поддержание их деятельности и при нулевых выгодах. Две недели назад мои коллеги констатировали смерть института прописки в стране (см. «Ведомости» от 8.04.2020). Прописка не учитывает самых мобильных граждан и оказалась фактически бесполезной при таргетировании карантинных мер. Означает ли это, что власти взвесят выгоды и потери и реформируют институт регистрации по месту жительства? Совсем не обязательно: неэффективный институт может существовать десятилетиями, какую бы цену ни платило общество за его существование.