Интерфейс с некачественными данными

Наивный и идеалистичный прогноз был бы таким: неэффективные институты исчезнут из-за недостатка ресурсов на поддержание их деятельности и при нулевых выгодах. Две недели назад мои коллеги констатировали смерть института прописки в стране (см. «Ведомости» от 8.04.2020). Прописка не учитывает самых мобильных граждан и оказалась фактически бесполезной при таргетировании карантинных мер. Означает ли это, что власти взвесят выгоды и потери и реформируют институт регистрации по месту жительства? Совсем не обязательно: неэффективный институт может существовать десятилетиями, какую бы цену ни платило общество за его существование.