Интерфейс с некачественными данными

Великую рецессию 2007–2009 гг. сопровождала книга This time is different («На этот раз все будет иначе») экономистов Кармен Рейнхарт и Кеннета Рогоффа. Основной вывод авторов, восстановивших историю финансовых кризисов за 800 лет, – между спадами гораздо больше общего, чем кажется экспертам, комментирующим каждый кризисный период в отрыве от истории. Это заблуждение экспертов авторы и вынесли в название книги.