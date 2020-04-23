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Какого числа закончилась Вторая мировая война

Перенос памятной даты со 2 на 3 сентября не имеет исторических оснований
Михаил Минц , кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН
TASS

В XIX столетии окончанием войны считалось заключение мирного договора. XX век довольно быстро поломал эту традицию – во многом из-за того, что выработка такого договора в современных условиях может растянуться на годы и даже на десятилетия после фактического окончания боевых действий. Концом войны в таких случаях обычно считается заключение перемирия, соглашения о прекращении огня или подписание капитуляции – с определенной долей условности, разумеется, поскольку даже после подписания такого документа действительное прекращение боевых действий требует времени.

Так, к примеру, Версальский мирный договор между Германией и странами антигерманской коалиции, формально завершивший Первую мировую войну, был подписан 28 июня 1919 г., т. е. через семь с лишним месяцев после окончания боев. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии – Австрией, Венгрией, Болгарией и Турцией – заключили ещё позже, в 1919–1921 гг. Наступивший «мир», впрочем, оставался весьма относительным, поскольку вызванное Первой мировой войной крушение трех континентальных империй (России, Австро-Венгрии и Турции) спровоцировало целую серию местных войн, продолжавшихся на огромном пространстве от Польши до российского Дальнего Востока и от Баренцева моря до Эгейского вплоть до начала 1920-х гг. (включая Гражданскую войну в России, польско-украинскую войну 1919 г., советско-польскую 1920 г., греко-турецкую войну 1919–1921 гг. и др.). Авторы международного исследовательского проекта, специально посвященного этим конфликтам, не без горькой иронии озаглавили свою книгу (вышла на русском языке в 2014 г.) «Война во время мира». Датой окончания Первой мировой войны традиционно считается 11 ноября – в этот день в 1918 г., в шестом часу утра, в Компьенском лесу во Франции было подписано перемирие с Германией, фактически означавшее ее капитуляцию перед союзниками (Болгария, Турция и Австро-Венгрия вышли из войны еще раньше, в конце сентября – начале ноября). Этот день остается национальным праздником в ряде стран, в том числе в Великобритании, Франции, США, Сербии.

Процесс мирного урегулирования после Второй мировой войны был еще более сложным. Помешала холодная война, приведшая к разделению Европы на два враждующих военно-политических блока и расчленению самой Германии на просоветскую Германскую демократическую республику и «прозападную» ФРГ. Мирный договор в строгом смысле слова заключен так и не был, но его функции фактически выполняет Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии (так называемый договор «Два плюс четыре»), подписанный 12 сентября 1990 г. представителями обоих германских государств и четырех держав-победительниц – Великобритании, Франции, США и СССР. Договор санкционировал воссоединение Германии (оно состоялось 3 октября того же года), которой был возвращен полный суверенитет во всех внешних и внутренних делах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных