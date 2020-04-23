Какого числа закончилась Вторая мировая война

Так, к примеру, Версальский мирный договор между Германией и странами антигерманской коалиции, формально завершивший Первую мировую войну, был подписан 28 июня 1919 г., т. е. через семь с лишним месяцев после окончания боев. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии – Австрией, Венгрией, Болгарией и Турцией – заключили ещё позже, в 1919–1921 гг. Наступивший «мир», впрочем, оставался весьма относительным, поскольку вызванное Первой мировой войной крушение трех континентальных империй (России, Австро-Венгрии и Турции) спровоцировало целую серию местных войн, продолжавшихся на огромном пространстве от Польши до российского Дальнего Востока и от Баренцева моря до Эгейского вплоть до начала 1920-х гг. (включая Гражданскую войну в России, польско-украинскую войну 1919 г., советско-польскую 1920 г., греко-турецкую войну 1919–1921 гг. и др.). Авторы международного исследовательского проекта, специально посвященного этим конфликтам, не без горькой иронии озаглавили свою книгу (вышла на русском языке в 2014 г.) «Война во время мира». Датой окончания Первой мировой войны традиционно считается 11 ноября – в этот день в 1918 г., в шестом часу утра, в Компьенском лесу во Франции было подписано перемирие с Германией, фактически означавшее ее капитуляцию перед союзниками (Болгария, Турция и Австро-Венгрия вышли из войны еще раньше, в конце сентября – начале ноября). Этот день остается национальным праздником в ряде стран, в том числе в Великобритании, Франции, США, Сербии.