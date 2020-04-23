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Жизнь взаймы: долговая пандемия

Как материализуются опасения людей, напуганных коронавирусом
Вадим Малкин
Reuters

Рост числа инфицированных замедляется, и центр внимания постепенно смещается с вирусологии изолированного настоящего на экономику ближайшего будущего. МВФ и большинство ведущих экономистов предрекают глобальный экономический кризис, уступающий лишь Великой депрессии начала 1930-х, с годовым падением мировой экономики примерно на 3% при базовом сценарии. Фондовые аналитики призывают не драматизировать и не увлекаться историческими параллелями: на этот раз все будет иначе. Напротив, по их мнению, речь идет вовсе не о депрессии, а о небольшой «очистительной коррекции», которая лишь ускорит переход к цифровой экономике.

Динамика рынков, на первый взгляд, указывает на то, что правы оптимисты. Еще лишь обсуждаются планы по ослаблению режима «социального дистанцирования», а фондовые индексы развитых стран уже отыграли половину мартовского падения. Что если действительно уже к осени, когда, предположительно, начнут появляться первые вакцины, так называемый резкий восстановительный рост поможет перевернуть страницу страха и о панике вынужденных «нерабочих дней» – 2020 будут напоминать лишь сувенирные маски и распечатки QR-кодов? В конце концов, более смертоносная эпидемия испанки 100 лет назад снизила Dow Jones лишь на 10% и не привела к масштабным экономическим катаклизмам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных