Жизнь взаймы: долговая пандемия

Жизнь взаймы: долговая пандемияКак материализуются опасения людей, напуганных коронавирусом
Рост числа инфицированных замедляется, и центр внимания постепенно смещается с вирусологии изолированного настоящего на экономику ближайшего будущего. МВФ и большинство ведущих экономистов предрекают глобальный экономический кризис, уступающий лишь Великой депрессии начала 1930-х, с годовым падением мировой экономики примерно на 3% при базовом сценарии. Фондовые аналитики призывают не драматизировать и не увлекаться историческими параллелями: на этот раз все будет иначе. Напротив, по их мнению, речь идет вовсе не о депрессии, а о небольшой «очистительной коррекции», которая лишь ускорит переход к цифровой экономике.
Динамика рынков, на первый взгляд, указывает на то, что правы оптимисты. Еще лишь обсуждаются планы по ослаблению режима «социального дистанцирования», а фондовые индексы развитых стран уже отыграли половину мартовского падения. Что если действительно уже к осени, когда, предположительно, начнут появляться первые вакцины, так называемый резкий восстановительный рост поможет перевернуть страницу страха и о панике вынужденных «нерабочих дней» – 2020 будут напоминать лишь сувенирные маски и распечатки QR-кодов? В конце концов, более смертоносная эпидемия испанки 100 лет назад снизила Dow Jones лишь на 10% и не привела к масштабным экономическим катаклизмам.