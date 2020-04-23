Жизнь взаймы: долговая пандемия

Динамика рынков, на первый взгляд, указывает на то, что правы оптимисты. Еще лишь обсуждаются планы по ослаблению режима «социального дистанцирования», а фондовые индексы развитых стран уже отыграли половину мартовского падения. Что если действительно уже к осени, когда, предположительно, начнут появляться первые вакцины, так называемый резкий восстановительный рост поможет перевернуть страницу страха и о панике вынужденных «нерабочих дней» – 2020 будут напоминать лишь сувенирные маски и распечатки QR-кодов? В конце концов, более смертоносная эпидемия испанки 100 лет назад снизила Dow Jones лишь на 10% и не привела к масштабным экономическим катаклизмам.