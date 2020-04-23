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Пороховая бочка нефти

Каким будет следующий ход Дональда Трампа в нефтяной ценовой войне
Шамиль Еникеев Кирилл Зенин
Jonathan Ernst / Reuters

ОПЕК даже не начала запланированное сокращение нефтедобычи, а цена на майские нефтяные фьючерсы WTI уже ушла в исторический минус – из-за фактического отсутствия возможностей ее хранить. Президент США Дональд Трамп поспешил успокоить американские нефтяные компании и финансовых игроков, объяснив «сбой в матрице» биржевой торговли фьючерсами как временный технический рыночный феномен. Однако запаниковавшие инвесторы уже начали корректировать цены на июньские и июльские фьючерсы, сделав ставку на их понижение.

Парадные заявления некоторых нефтяных компаний и представителей властей в странах – производительницах нефти о возвращении нефтяных цен к докоронавирусному уровню уже к концу этого года сменились более пессимистическими прогнозами таких ветеранов отрасли, как лорд Джон Браун. Бывший глава BP не исключает, что нефтяной рынок потенциально может повторить цикл низких цен, который начался в 1985–1986 гг., а затем продлился почти 17 лет. В течение этого периода цена нефти WTI торговалась в коридоре от $10 до $25 за баррель (без учета инфляции), лишь один раз – в сентябре 1991 г. – достигнув отметки в $40.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных