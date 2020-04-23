Пороховая бочка нефти

Парадные заявления некоторых нефтяных компаний и представителей властей в странах – производительницах нефти о возвращении нефтяных цен к докоронавирусному уровню уже к концу этого года сменились более пессимистическими прогнозами таких ветеранов отрасли, как лорд Джон Браун. Бывший глава BP не исключает, что нефтяной рынок потенциально может повторить цикл низких цен, который начался в 1985–1986 гг., а затем продлился почти 17 лет. В течение этого периода цена нефти WTI торговалась в коридоре от $10 до $25 за баррель (без учета инфляции), лишь один раз – в сентябре 1991 г. – достигнув отметки в $40.