Нарциссы и нефть

Нарциссы и нефтьСкандал из-за соглашения с ОПЕК как эпизод психоистории
Блицкриг на переговорах об ограничении нефтедобычи обернулся возвращением России в переговорный процесс на худших условиях. Теперь эксперты анализируют шансы вытеснения страны с нефтяных рынков, но не мотивы и механизмы принятия таких, мягко говоря, странных решений. Попытки все свести к умственным способностям отдельных лиц сбивают прицел даже при попадании в локальные цели. Когда политический нарциссизм становится системным явлением, объяснительные возможности обычного здравого смысла вообще резко сокращаются. На первый план выходят мотивации и ценности, питающие совершенно особую «логику абсурда».
Зачем люди воюют
Концепцию психоистории американский историк и психолог Ллойд Де Моз вводил, показывая, что в развязывании войн психологические мотивации могут быть важнее рационально толкуемых выгод. Баланс приобретений и военных затрат (как правило, гигантских) никто не подводит, зато полно фактов, когда боевые действия начинались вопреки здравому смыслу и экономической целесообразности, даже когда лидеры стран это понимали. У войны своя логика эскалации и неотвратимости.