Нарциссы и нефть

Блицкриг на переговорах об ограничении нефтедобычи обернулся возвращением России в переговорный процесс на худших условиях. Теперь эксперты анализируют шансы вытеснения страны с нефтяных рынков, но не мотивы и механизмы принятия таких, мягко говоря, странных решений. Попытки все свести к умственным способностям отдельных лиц сбивают прицел даже при попадании в локальные цели. Когда политический нарциссизм становится системным явлением, объяснительные возможности обычного здравого смысла вообще резко сокращаются. На первый план выходят мотивации и ценности, питающие совершенно особую «логику абсурда».