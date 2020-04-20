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Нарциссы и нефть

Скандал из-за соглашения с ОПЕК как эпизод психоистории
Александр Рубцов
Reuers

Блицкриг на переговорах об ограничении нефтедобычи обернулся возвращением России в переговорный процесс на худших условиях. Теперь эксперты анализируют шансы вытеснения страны с нефтяных рынков, но не мотивы и механизмы принятия таких, мягко говоря, странных решений. Попытки все свести к умственным способностям отдельных лиц сбивают прицел даже при попадании в локальные цели. Когда политический нарциссизм становится системным явлением, объяснительные возможности обычного здравого смысла вообще резко сокращаются. На первый план выходят мотивации и ценности, питающие совершенно особую «логику абсурда».

Зачем люди воюют

Концепцию психоистории американский историк и психолог Ллойд Де Моз вводил, показывая, что в развязывании войн психологические мотивации могут быть важнее рационально толкуемых выгод. Баланс приобретений и военных затрат (как правило, гигантских) никто не подводит, зато полно фактов, когда боевые действия начинались вопреки здравому смыслу и экономической целесообразности, даже когда лидеры стран это понимали. У войны своя логика эскалации и неотвратимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных