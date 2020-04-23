О латентной заболеваемости коронавирусом

Во всех странах и в отношении любых болезней наряду с зарегистрированными случаями существуют незарегистрированные (латентные). Величина последних редко учитывается в государственной статистике. В связи с эпидемией коронавируса измерение величины латентной заболеваемости этой инфекцией является важной задачей, на основе которой могут быть скорректированы меры государственной политики по борьбе с эпидемией. Наше исследование в связи с его пилотажным характером не сможет дать окончательный ответ на этот вопрос, но все же позволяет получить некоторые оценки.