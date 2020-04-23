О латентной заболеваемости коронавирусом

О латентной заболеваемости коронавирусомОпрос показал, что официальные данные несколько занижены
Во всех странах и в отношении любых болезней наряду с зарегистрированными случаями существуют незарегистрированные (латентные). Величина последних редко учитывается в государственной статистике. В связи с эпидемией коронавируса измерение величины латентной заболеваемости этой инфекцией является важной задачей, на основе которой могут быть скорректированы меры государственной политики по борьбе с эпидемией. Наше исследование в связи с его пилотажным характером не сможет дать окончательный ответ на этот вопрос, но все же позволяет получить некоторые оценки.
Данная работа является попыткой определить величину латентной заболеваемости коронавирусом в Москве. Результаты основаны на социологическом опросе, проведенном BCGgroup в Москве за период с 13 по 21 апреля, а также на данных государственной статистики. Исследование носит пилотажный характер, направленный не столько на получение точных цифр, сколько на отработку методики определения латентной заболеваемости.