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О латентной заболеваемости коронавирусом

Опрос показал, что официальные данные несколько занижены
Сергей Белановский Юлия Мосина
РИА Новсти

Во всех странах и в отношении любых болезней наряду с зарегистрированными случаями существуют незарегистрированные (латентные). Величина последних редко учитывается в государственной статистике. В связи с эпидемией коронавируса измерение величины латентной заболеваемости этой инфекцией является важной задачей, на основе которой могут быть скорректированы меры государственной политики по борьбе с эпидемией. Наше исследование в связи с его пилотажным характером не сможет дать окончательный ответ на этот вопрос, но все же позволяет получить некоторые оценки.

Данная работа является попыткой определить величину латентной заболеваемости коронавирусом в Москве. Результаты основаны на социологическом опросе, проведенном BCGgroup в Москве за период с 13 по 21 апреля, а также на данных государственной статистики. Исследование носит пилотажный характер, направленный не столько на получение точных цифр, сколько на отработку методики определения латентной заболеваемости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных