Верховный суд выступил против заемщиков

Верховный суд выступил против заемщиковОчевидные форс-мажорные обстоятельства таковыми не признаны
Верховный суд разъяснил, что в кризис Владимир Путин и банки важнее, чем заемщики. Люди не работают именем президента, доходы их снижаются, но должны совершить апрельские платежи по кредитам.
Верховный суд поддержал позицию Центробанка, что режим нерабочих дней, объявленный Владимиром Путиным с 30 марта по 30 апреля, не дает заемщикам права на отсрочку платежей по кредитам. Нерабочие дни, установленные указами президента, не могут считаться нерабочими в том смысле, которое придает этому понятию Гражданский кодекс, следует из разъяснения в обзоре по вопросам судебной практики от 21 апреля, утвержденном президиумом Верховного суда.
Значит, обязательство платить по кредитам в апреле сохраняется.
Под видом обзора судебной практики по случаям с COVID-19, которой пока еще нет, Верховный суд пытается вроде бы внести ясность, как действовать, но получается не очень убедительно. С формальной точки зрения суд, наверное, прав, так как такого понятия, как «нерабочие дни», в Трудовом кодексе нет (есть выходные или праздничные), считает юрист Роман Бевзенко. Но ситуации у людей могут быть разные, а обстоятельства, влияющие на их готовность платить по кредиту, вызваны не ими – эпидемией COVID-19 и решением Владимира Путина.