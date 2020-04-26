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Верховный суд выступил против заемщиков

Очевидные форс-мажорные обстоятельства таковыми не признаны
Владимир Рувинский
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Верховный суд разъяснил, что в кризис Владимир Путин и банки важнее, чем заемщики. Люди не работают именем президента, доходы их снижаются, но должны совершить апрельские платежи по кредитам.

Верховный суд поддержал позицию Центробанка, что режим нерабочих дней, объявленный Владимиром Путиным с 30 марта по 30 апреля, не дает заемщикам права на отсрочку платежей по кредитам. Нерабочие дни, установленные указами президента, не могут считаться нерабочими в том смысле, которое придает этому понятию Гражданский кодекс, следует из разъяснения в обзоре по вопросам судебной практики от 21 апреля, утвержденном президиумом Верховного суда.

Значит, обязательство платить по кредитам в апреле сохраняется.

Под видом обзора судебной практики по случаям с COVID-19, которой пока еще нет, Верховный суд пытается вроде бы внести ясность, как действовать, но получается не очень убедительно. С формальной точки зрения суд, наверное, прав, так как такого понятия, как «нерабочие дни», в Трудовом кодексе нет (есть выходные или праздничные), считает юрист Роман Бевзенко. Но ситуации у людей могут быть разные, а обстоятельства, влияющие на их готовность платить по кредиту, вызваны не ими – эпидемией COVID-19 и решением Владимира Путина. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных