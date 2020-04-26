Верховный суд выступил против заемщиков

Под видом обзора судебной практики по случаям с COVID-19, которой пока еще нет, Верховный суд пытается вроде бы внести ясность, как действовать, но получается не очень убедительно. С формальной точки зрения суд, наверное, прав, так как такого понятия, как «нерабочие дни», в Трудовом кодексе нет (есть выходные или праздничные), считает юрист Роман Бевзенко. Но ситуации у людей могут быть разные, а обстоятельства, влияющие на их готовность платить по кредиту, вызваны не ими – эпидемией COVID-19 и решением Владимира Путина.