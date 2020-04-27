Пандемия против чужих

В Индии миллионы горожан, потерявших работу из-за закрытия предприятий, стремятся вернуться с семьями в родные места. Как пишет в статье для журнала «Население и экономика» Ирина Ивахник из Глобальной ассоциации экспертов по миграционной политике, десятки тысяч трудовых мигрантов из Камбоджи, Мьянмы и других стран оказались заперты в Таиланде, где работали на швейных предприятиях и в туристической сфере. Предприятия закрылись из-за остановки поставок китайского сырья, турпоток прекратился. Мигранты остались без работы – и без шансов вернуться домой из-за прекращения транспортного сообщения.