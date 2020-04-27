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Мнения / От редакции

Пандемия против чужих

Как коронавирус сказался на трудовых мигрантах в мире и в России
Павел Аптекарь
Евгений Разумный / Ведомости

В 2018 г. работавшие за границей трудовые мигранты, по данным Всемирного банка, перевели родственникам $529 млрд; трудившиеся в России гастарбайтеры, преимущественно уроженцы стран Центральной Азии, по данным ЦБ, отправили домой около $6 млрд.

В условиях пандемии большое число мигрантов, занятых в практически прекративших работу строительстве, транспорте, гостиничном бизнесе или в сократившейся нефтедобыче, как в странах Персидского залива, создает значительные медицинские, социальные и психологические проблемы.

В Индии миллионы горожан, потерявших работу из-за закрытия предприятий, стремятся вернуться с семьями в родные места. Как пишет в статье для журнала «Население и экономика» Ирина Ивахник из Глобальной ассоциации экспертов по миграционной политике, десятки тысяч трудовых мигрантов из Камбоджи, Мьянмы и других стран оказались заперты в Таиланде, где работали на швейных предприятиях и в туристической сфере. Предприятия закрылись из-за остановки поставок китайского сырья, турпоток прекратился. Мигранты остались без работы – и без шансов вернуться домой из-за прекращения транспортного сообщения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных