Пандемия против чужих

Пандемия против чужихКак коронавирус сказался на трудовых мигрантах в мире и в России
В 2018 г. работавшие за границей трудовые мигранты, по данным Всемирного банка, перевели родственникам $529 млрд; трудившиеся в России гастарбайтеры, преимущественно уроженцы стран Центральной Азии, по данным ЦБ, отправили домой около $6 млрд.
В условиях пандемии большое число мигрантов, занятых в практически прекративших работу строительстве, транспорте, гостиничном бизнесе или в сократившейся нефтедобыче, как в странах Персидского залива, создает значительные медицинские, социальные и психологические проблемы.
В Индии миллионы горожан, потерявших работу из-за закрытия предприятий, стремятся вернуться с семьями в родные места. Как пишет в статье для журнала «Население и экономика» Ирина Ивахник из Глобальной ассоциации экспертов по миграционной политике, десятки тысяч трудовых мигрантов из Камбоджи, Мьянмы и других стран оказались заперты в Таиланде, где работали на швейных предприятиях и в туристической сфере. Предприятия закрылись из-за остановки поставок китайского сырья, турпоток прекратился. Мигранты остались без работы – и без шансов вернуться домой из-за прекращения транспортного сообщения.