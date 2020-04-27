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Двести лет требованию реальной публичной власти

Как снова стали актуальными идеи декабристов
Олег Хархордин , профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, директор центра «Res Publica»
Андрей Гордеев / Ведомости

Коронавирус и поправка Валентины Терешковой заслонили то, что занимало образованную публику в самом начале года. Теперь то время кажется доисторической эпохой.

Январь 2020 г. ознаменовался энергичными дебатами про фильм «Союз Спасения» во время в остальном по-обычному ленивых праздников, а потом – неожиданным анонсом 15 января обширных изменений в Конституции. Казалось бы, кто сейчас будет думать об этом? Но референдум по Конституции нас еще ждет, да и дело декабристов может тоже вернуться в фокус нашего внимания. Декабристы хотели конституции и ради нее пожертвовали жизнями, современная же Россия – как утверждают критики перемен в нынешней Конституции – рискует ее потерять. Декабристы хотели публичной власти как власти просвещенной публики своего времени; проект поправок к нынешней Конституции наконец вводит эту категорию в язык власти, но в совершенно другом смысле. Посмотрим же на детали фильма и на детали предлагаемых поправок.

Сначала про фильм. Я не историк, потому громадное количество ошибок в репрезентации исторической реальности обсуждать не буду. Я также не буду касаться взрывоопасных вопросов, было ли вооруженное восстание и цареубийство исходной целью декабристов или нет, – ведь царское следствие сконструировало реальность якобы замышлявшегося на декабрь 1825 г. заговора, в основном опираясь на показания, полученные от арестантов под давлением в застенках Петропавловской крепости в 1826 г. Более важно, что движение декабристов укладывалось в общий тренд – мыслящие люди той эпохи готовили перемены, исходя из идеалов классического (античного) республиканизма, которые, правда, сталкивались с новыми условиями жизни в коммерчески ориентированных и бюрократически централизованных обществах Нового времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных