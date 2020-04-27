Двести лет требованию реальной публичной власти

Январь 2020 г. ознаменовался энергичными дебатами про фильм «Союз Спасения» во время в остальном по-обычному ленивых праздников, а потом – неожиданным анонсом 15 января обширных изменений в Конституции. Казалось бы, кто сейчас будет думать об этом? Но референдум по Конституции нас еще ждет, да и дело декабристов может тоже вернуться в фокус нашего внимания. Декабристы хотели конституции и ради нее пожертвовали жизнями, современная же Россия – как утверждают критики перемен в нынешней Конституции – рискует ее потерять. Декабристы хотели публичной власти как власти просвещенной публики своего времени; проект поправок к нынешней Конституции наконец вводит эту категорию в язык власти, но в совершенно другом смысле. Посмотрим же на детали фильма и на детали предлагаемых поправок.