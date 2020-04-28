Что значит доверие Владимиру Путину

Данные закрытого опроса ВЦИОМа о доверии президенту, проведенного 13–19 апреля, оказались, с одной стороны, вполне ожидаемы. На прямой вопрос «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?» 69,8% респондентов ответили утвердительно, что незначительно ниже показателя конца марта – первой декады апреля (72,1–70,5%). Удивляет тут не то, что доля говорящих «да, доверяю» значимо не меняется, – это социально одобряемый ответ, ответить «нет, не доверяю» сложнее, пояснял ранее директор Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин. Фактически это еженедельный плебисцит, в котором людей ставят в ситуацию, когда они должны выразить или не выразить лояльность безусловному лидеру, отмечает профессор Шанинки, социолог Григорий Юдин. Те, кто отказывается выражать такую поддержку, должны быть сильно возмущены (с конца марта по конец апреля доля не доверяющих Путину выросла с 23,8 до 25,9%). Остальные склонны к такой системе присоединяться.