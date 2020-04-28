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Что значит доверие Владимиру Путину

Сравнивать его показатели с показателями демократических лидеров неверно
Владимир Рувинский Павел Аптекарь
Alexei Nikolsky / Reuters

Уровень доверия к различным институтам власти в России низок, исключение – президент, который мог бы в теории от лица всей власти консолидировать россиян в противостоянии пандемии. Но этого не случилось, так как ни самоизоляция, ни предложенные властями меры поддержки бизнеса и общества, ни закрытость в коммуникации не встречают одобрения большинства.

Данные закрытого опроса ВЦИОМа о доверии президенту, проведенного 13–19 апреля, оказались, с одной стороны, вполне ожидаемы. На прямой вопрос «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?» 69,8% респондентов ответили утвердительно, что незначительно ниже показателя конца марта – первой декады апреля (72,1–70,5%). Удивляет тут не то, что доля говорящих «да, доверяю» значимо не меняется, – это социально одобряемый ответ, ответить «нет, не доверяю» сложнее, пояснял ранее директор Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин. Фактически это еженедельный плебисцит, в котором людей ставят в ситуацию, когда они должны выразить или не выразить лояльность безусловному лидеру, отмечает профессор Шанинки, социолог Григорий Юдин. Те, кто отказывается выражать такую поддержку, должны быть сильно возмущены (с конца марта по конец апреля доля не доверяющих Путину выросла с 23,8 до 25,9%). Остальные склонны к такой системе присоединяться. 

Удивляет другое: доверие в закрытом – некомфортном для отрицательного ответа – вопросе в период пандемического кризиса не растет. Президент Путин регулярно выступал с телевизионными обращениями к россиянам, демонстрировал стремление консолидировать страну перед эпидемической угрозой (выступление от лица «мы», заверение в победе и проч.). Был значимо представлен в телеэфире, отдавал распоряжения, выступал в роли главного распределителя благ, давно закрепленной за ним, но в пандемический кризис усилившейся.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных