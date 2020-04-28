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Принесет ли коронавирус освобождение бизнесу

Что такое обстоятельства непреодолимой силы и как ими пользоваться
Василий Малинин , глава направления «Коммерческие споры» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»
Сергей Карпов / ТАСС

Почти каждого предпринимателя в нынешних условиях интересуют юридические аспекты форс-мажора, способы изменения и расторжения действующих договоров и иные правовые последствия, которыми пандемия грозит бизнесу.

Первая реакция рынка на массовое введение ограничений для бизнеса породила многочисленные вариации поведения в договорных отношениях. За четыре недели жесткого режима изоляции накопился материал, который позволяет ответить на первый и главный вопрос: свободны ли должники от исполнения обязательств по договорам в период карантина?

Многие считают, что, если распространение вируса или акты публичных органов привели к полной или частичной невозможности исполнения обязательств, договор прекращается полностью или в эквивалентной части. На первый взгляд это идеальный выход как минимум для тех, чей бизнес был приостановлен волей властей. Но это не совсем так. Невозможность исполнения договора должна носить постоянный и неустранимый характер – но о какой неустранимости может идти речь, когда правовые акты непосредственно определяют четкие временные пределы действия ограничений? Именно по этой причине позиция, основанная на прекращении договора вследствие невозможности его исполнения, носит ошибочный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных