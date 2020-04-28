Принесет ли коронавирус освобождение бизнесу

Принесет ли коронавирус освобождение бизнесуЧто такое обстоятельства непреодолимой силы и как ими пользоваться
Почти каждого предпринимателя в нынешних условиях интересуют юридические аспекты форс-мажора, способы изменения и расторжения действующих договоров и иные правовые последствия, которыми пандемия грозит бизнесу.
Первая реакция рынка на массовое введение ограничений для бизнеса породила многочисленные вариации поведения в договорных отношениях. За четыре недели жесткого режима изоляции накопился материал, который позволяет ответить на первый и главный вопрос: свободны ли должники от исполнения обязательств по договорам в период карантина?
Многие считают, что, если распространение вируса или акты публичных органов привели к полной или частичной невозможности исполнения обязательств, договор прекращается полностью или в эквивалентной части. На первый взгляд это идеальный выход как минимум для тех, чей бизнес был приостановлен волей властей. Но это не совсем так. Невозможность исполнения договора должна носить постоянный и неустранимый характер – но о какой неустранимости может идти речь, когда правовые акты непосредственно определяют четкие временные пределы действия ограничений? Именно по этой причине позиция, основанная на прекращении договора вследствие невозможности его исполнения, носит ошибочный характер.