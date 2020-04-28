Принесет ли коронавирус освобождение бизнесу

Многие считают, что, если распространение вируса или акты публичных органов привели к полной или частичной невозможности исполнения обязательств, договор прекращается полностью или в эквивалентной части. На первый взгляд это идеальный выход как минимум для тех, чей бизнес был приостановлен волей властей. Но это не совсем так. Невозможность исполнения договора должна носить постоянный и неустранимый характер – но о какой неустранимости может идти речь, когда правовые акты непосредственно определяют четкие временные пределы действия ограничений? Именно по этой причине позиция, основанная на прекращении договора вследствие невозможности его исполнения, носит ошибочный характер.