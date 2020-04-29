Гражданское общество вытаскивает Белоруссию из эпидемии

Гражданское общество вытаскивает Белоруссию из эпидемииКакую роль могут сыграть даже небольшие гранты
Есть такое приятное чувство – когда болеешь за свою команду и она побеждает. Гордость сопричастности, даже если вроде бы сам ничего не сделал, только сидел перед монитором, потягивал пивко и твердил: «За себя и за «Спартак»!» Сейчас именно такое ощущение возникло по отношению к гражданскому обществу Белоруссии.
Полная противоположность испанскому стыду.
Белорусский политический режим полностью подмял под себя всю повестку. Независимых политиков, которые всерьез заявляли о себе как об альтернативе действующему президенту, выдавили из страны. Попытки крупного публичного протеста подавляются оперативно и довольно жестоко, с уголовными делами.
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