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Гражданское общество вытаскивает Белоруссию из эпидемии

Какую роль могут сыграть даже небольшие гранты
Виталий Шкляров , политтехнолог, научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета
Sergei Grits / AP

Есть такое приятное чувство – когда болеешь за свою команду и она побеждает. Гордость сопричастности, даже если вроде бы сам ничего не сделал, только сидел перед монитором, потягивал пивко и твердил: «За себя и за «Спартак»!» Сейчас именно такое ощущение возникло по отношению к гражданскому обществу Белоруссии.

Полная противоположность испанскому стыду.

Белорусский политический режим полностью подмял под себя всю повестку. Независимых политиков, которые всерьез заявляли о себе как об альтернативе действующему президенту, выдавили из страны. Попытки крупного публичного протеста подавляются оперативно и довольно жестоко, с уголовными делами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных