Гражданское общество вытаскивает Белоруссию из эпидемии

Есть такое приятное чувство – когда болеешь за свою команду и она побеждает. Гордость сопричастности, даже если вроде бы сам ничего не сделал, только сидел перед монитором, потягивал пивко и твердил: «За себя и за «Спартак»!» Сейчас именно такое ощущение возникло по отношению к гражданскому обществу Белоруссии.