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Останется ли после пандемии место приватности

Высокие технологии помогают в борьбе с вирусом, но нарушают конфиденциальность
Заур Абуталимов
Reuters

В схватке c SARS-CoV-19 особую роль играют нестандартные решения и современные технологии. Многие страны начали перенимать опыт Китая, Южной Кореи, Германии и Сингапура. Но участие искусственного интеллекта в выявлении случаев ковида и их лечении не прошло бесследно — пришлось пожертвовать приватностью, медицинской тайной, свободой перемещения и крупными денежными суммами.

Южная Корея

Южная Корея показала один из лучших результатов в борьбе с коронавирусом: число выздоровевших в этой стране превышает число заболевших. Во многом это связано с доступностью анализов, которые ежедневно сдают около 15 000 человек. Кроме того, в Корее очень высокий процент покрытия зданий тепловизионными камерами. Они следят за температурой посетителей, а люди в защитной одежде напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и повышенные меры безопасности.

Помимо одобряемого всеми применения технологий, в Корее используются и весьма сомнительные (с этической точки зрения) инструменты борьбы с вирусом: люди могут скачать приложение, которое указывает местонахождение заразившихся. Предполагается, что с его помощью здоровые корейцы будут избегать таких мест и обезопасят себя. Но охраняемая законом медицинская тайна оказалась под угрозой.

Сингапур

Власти Сингапура для борьбы с коронавирусом также решили вмешаться в личную жизнь граждан. Акцент сделан на тщательном отслеживании каждого заражения и цепочек передачи вируса. Посетителям правительственных и корпоративных зданий приходится оставлять контактные данные. Заразившиеся должны назвать всех, с кем контактировали, от членов семьи до коллег, чтобы те тоже сдали анализы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных