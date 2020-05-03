Останется ли после пандемии место приватности

Южная Корея показала один из лучших результатов в борьбе с коронавирусом: число выздоровевших в этой стране превышает число заболевших. Во многом это связано с доступностью анализов, которые ежедневно сдают около 15 000 человек. Кроме того, в Корее очень высокий процент покрытия зданий тепловизионными камерами. Они следят за температурой посетителей, а люди в защитной одежде напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и повышенные меры безопасности.