Останется ли после пандемии место приватности

Останется ли после пандемии место приватностиВысокие технологии помогают в борьбе с вирусом, но нарушают конфиденциальность
В схватке c SARS-CoV-19 особую роль играют нестандартные решения и современные технологии. Многие страны начали перенимать опыт Китая, Южной Кореи, Германии и Сингапура. Но участие искусственного интеллекта в выявлении случаев ковида и их лечении не прошло бесследно — пришлось пожертвовать приватностью, медицинской тайной, свободой перемещения и крупными денежными суммами.
Южная Корея
Южная Корея показала один из лучших результатов в борьбе с коронавирусом: число выздоровевших в этой стране превышает число заболевших. Во многом это связано с доступностью анализов, которые ежедневно сдают около 15 000 человек. Кроме того, в Корее очень высокий процент покрытия зданий тепловизионными камерами. Они следят за температурой посетителей, а люди в защитной одежде напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и повышенные меры безопасности.
Помимо одобряемого всеми применения технологий, в Корее используются и весьма сомнительные (с этической точки зрения) инструменты борьбы с вирусом: люди могут скачать приложение, которое указывает местонахождение заразившихся. Предполагается, что с его помощью здоровые корейцы будут избегать таких мест и обезопасят себя. Но охраняемая законом медицинская тайна оказалась под угрозой.
Сингапур
Власти Сингапура для борьбы с коронавирусом также решили вмешаться в личную жизнь граждан. Акцент сделан на тщательном отслеживании каждого заражения и цепочек передачи вируса. Посетителям правительственных и корпоративных зданий приходится оставлять контактные данные. Заразившиеся должны назвать всех, с кем контактировали, от членов семьи до коллег, чтобы те тоже сдали анализы.