Почему коронавирус мешает чиновникам показать доходы

Почему коронавирус мешает чиновникам показать доходыУказ президента о переносе декларационной кампании может сломать всю систему
Кризисы хорошо выявляют слабые места любой системы, и эпидемия SARS-CoV-19 показала, что отечественная система декларирования публичных должностных лиц требует серьезной ревизии – вместе со всей системой госслужбы.
Эпидемия коронавируса сорвала не только сроки голосования за изменения в Конституцию. В апреле, как и заведено, должна была начаться декларационная кампания российских публичных должностных лиц. Впервые за 12 лет она не состоялась: указ президента разрешил чиновникам отчитываться о доходах в августе. А пресс-секретарь президента поспешил сообщить, что сам президент подал сведения о доходах до 1 апреля, но опубликуют его декларацию все равно позже.
Проблема в том, что российская система декларирования устроена так, что заморозить ее нельзя — можно только сломать. Что и сделал президент России.