Почему коронавирус мешает чиновникам показать доходы

Эпидемия коронавируса сорвала не только сроки голосования за изменения в Конституцию. В апреле, как и заведено, должна была начаться декларационная кампания российских публичных должностных лиц. Впервые за 12 лет она не состоялась: указ президента разрешил чиновникам отчитываться о доходах в августе. А пресс-секретарь президента поспешил сообщить, что сам президент подал сведения о доходах до 1 апреля, но опубликуют его декларацию все равно позже.