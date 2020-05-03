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Почему коронавирус мешает чиновникам показать доходы

Указ президента о переносе декларационной кампании может сломать всю систему
Илья Шуманов Андрей Жвирблис
TASS

Кризисы хорошо выявляют слабые места любой системы, и эпидемия SARS-CoV-19 показала, что отечественная система декларирования публичных должностных лиц требует серьезной ревизии – вместе со всей системой госслужбы.

Эпидемия коронавируса сорвала не только сроки голосования за изменения в Конституцию. В апреле, как и заведено, должна была начаться декларационная кампания российских публичных должностных лиц. Впервые за 12 лет она не состоялась: указ президента разрешил чиновникам отчитываться о доходах в августе. А пресс-секретарь президента поспешил сообщить, что сам президент подал сведения о доходах до 1 апреля, но опубликуют его декларацию все равно позже.

Проблема в том, что российская система декларирования устроена так, что заморозить ее нельзя — можно только сломать. Что и сделал президент России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных