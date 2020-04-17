Путин перенес сроки публикации отчетов о доходах чиновников

Президент Владимир Путин подписал указ, которым продлил сроки предоставления сведений о доходах чиновников за прошлый год и их имуществе до 1 августа. Под действие указа подпадают сам президент, члены его администрации, премьер, его заместители и министры, парламентарии, а также члены их семей. Решение перенести срок подачи деклараций связан с режимом самоизоляции некоторых сотрудников, объяснил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.