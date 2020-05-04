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Что происходит на фондовом рынке США

Экономика погрузилась в самую сильную депрессию с 1930-х годов, но апрель стал лучшим месяцем с 1987 года
Михаил Оверченко

За последние полтора месяца 30,3 млн американцев подали заявки на пособия по безработице. Одновременно индекс S&P 500 за чуть меньший период – с дна 23 марта по 30 апреля – взлетел на 30,2%.

Апрель стал лучшим месяцем для S&P 500 и Dow Jones с января 1987 г.: они выросли на 13 и 11% соответственно. Была даже неделя, оказавшаяся лучшей для S&P 500 с 1938 г., – в то время как аналитики уже говорили о самом глубоком экономическом спаде со времен Великой депрессии.

Если это и был прыжок дохлой кошки, то подскочила она как ужаленная.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных