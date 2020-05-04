Что происходит на фондовом рынке США

Что происходит на фондовом рынке СШАЭкономика погрузилась в самую сильную депрессию с 1930-х годов, но апрель стал лучшим месяцем с 1987 года
За последние полтора месяца 30,3 млн американцев подали заявки на пособия по безработице. Одновременно индекс S&P 500 за чуть меньший период – с дна 23 марта по 30 апреля – взлетел на 30,2%.
Апрель стал лучшим месяцем для S&P 500 и Dow Jones с января 1987 г.: они выросли на 13 и 11% соответственно. Была даже неделя, оказавшаяся лучшей для S&P 500 с 1938 г., – в то время как аналитики уже говорили о самом глубоком экономическом спаде со времен Великой депрессии.
Если это и был прыжок дохлой кошки, то подскочила она как ужаленная.
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