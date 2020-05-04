Что происходит на фондовом рынке США

Апрель стал лучшим месяцем для S&P 500 и Dow Jones с января 1987 г.: они выросли на 13 и 11% соответственно. Была даже неделя, оказавшаяся лучшей для S&P 500 с 1938 г., – в то время как аналитики уже говорили о самом глубоком экономическом спаде со времен Великой депрессии.