Илон Маск одним твитом обрушил капитализацию Tesla на $15 млрд

У Маска уже возникали проблемы с регулирующими органами из-за его твитов. Так, в августе 2018 г. он написал, что готов сделать Tesla непубличной компанией и договорился о финансировании выкупа ее акций (что не соответствовало действительности). По мировому соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), чтобы урегулировать обвинения в мошенничестве, Маск и Tesla согласились выплатить $40 млн штрафа, он также лишился поста председателя совета директоров. Кроме того, SEC обязала Tesla следить за активностью Маска в соцсетях. Неизвестно, проконтролировала ли компания последнее сообщение своего гендиректора, на запрос о комментарии она не ответила, пишет MarketWatch.