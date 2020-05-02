Илон Маск одним твитом обрушил капитализацию Tesla на $15 млрд

Илон Маск одним твитом обрушил капитализацию Tesla на $15 млрдДо сих пор инвесторы верили в компанию несмотря на пандемию
Этот год начался для Tesla стремительным ростом акций благодаря надеждам инвесторов на сохранение компанией доминирующего положения на рынке электромобилей. Затем пандемия коронавируса спровоцировала мировой экономический кризис, и Tesla пришлось приостановить производство на своем заводе в США. Однако результаты компании вселяют в акционеров оптимизм.
Ее гендиректор Илон Маск может получить около $750 млн в виде вознаграждения, если средняя рыночная капитализация компании составит $100 млрд в течение полугода. Показатель уже близок к этой отметке. Но в пятницу Маск чуть отдалил ее достижение: после его твита из семи слов капитализация упала на $14,9 млрд.
Лучше конкурентов
Проблемы, связанные с пандемией коронавируса, не обошли стороной Tesla. Маск неоднократно критиковал меры самоизоляции, принятые для борьбы с распространением вируса. Но власти Калифорнии, где находится завод Tesla, все-таки вынудили ее приостановить производство 23 марта. В результате компания лишилась возможности выпускать автомобили для США и Европы. Tesla надеется возобновить производство 4 мая, хотя требования местных властей, которые продлили режим самоизоляции до конца мая, могут нарушить ее планы.
Но инвесторы надеются, что Tesla сможет выдержать нынешний кризис лучше конкурентов.
По оценкам LMC Automotive, в I квартале глобальные продажи автомобилей сократились на 25% в годовом выражении. У Tesla, наоборот, поставки за этот период выросли на 40% до 88 400 машин – во многом благодаря продажам в Китае, где компания в конце 2019 г. начала собирать более доступный электромобиль Model 3. Завод Tesla в Шанхае тоже приостанавливал работу из-за коронавируса, но быстро возобновил операции.
Также Tesla сообщила, что на конец 2019 г. у нее было $6,3 млрд денежных средств и ей были доступны кредитные линии примерно на $3 млрд. В феврале она привлекла еще $2,3 млрд путем допэмиссии акций.
Некоторые наблюдатели считают, что компании будет сложно достичь цели продать более 500 000 электромобилей в этом году. «Мы уверены, что участники фондового рынка недооценивают возможные долгосрочные последствия глобальной рецессии», – написал в отчете Бен Калло, аналитик Robert W. Baird.
Весьма впечатляющие результаты
Тем не менее, результаты Tesla в I квартале 2020 г. превзошли прогнозы аналитиков. Ее выручка выросла до $5,99 млрд по сравнению с $4,54 млрд за аналогичный период годом ранее, а прибыль, скорректированная с учетом разовых факторов, составила $227 млн, или $1,24 на акцию. Tesla получает квартальную прибыль третий раз подряд, тогда как опрошенные FactSet аналитики прогнозировали убыток в $0,28 на акцию. После публикации отчета в среду вечером цена акций Tesla на внебиржевой сессии подскочила на 9%, превысив $800.
По итогам апреля рыночная капитализация компании составила $144,2 млрд, цена акции на закрытии в четверг – $781,88.
Аналитик Argus Research Билл Селески назвал результаты «весьма впечатляющими», учитывая связанные с пандемией проблемы. Но для Tesla «самым сложным в этом году будет II квартал», полагает он (цитата по MarketWatch). По его мнению, спрос на электромобили Tesla может снизиться из-за роста безработицы и уменьшения располагаемых доходов потребителей. Аналитики Evercore ISI считают, что Tesla сможет выпустить во II квартале 60 000–65 000 машин – около 30 000 в Китае и до 35 000 в США.
С начала года акции Tesla подорожали на 34%, а за год по 1 мая – на 200%. Причем с середины февраля по середину марта их котировки обрушились в два с лишним раза до $361,2 на фоне обвала фондового рынка США, но затем отыграли большую часть падения.
Несколько миллиардов до $750 млн
Средняя рыночная капитализация Tesla за последние шесть месяцев составляет около $96 млрд, отметило агентство Reuters. Если этот показатель достигнет $100 млрд, Маск сможет воспользоваться первым из 12 траншей опционов на покупку 1,69 млн акций Tesla по $350,02 за штуку. Если Маск продаст эти акции примерно по $800, то сможет заработать около $750 млн, посчитало Reuters. Он не получает в Tesla зарплаты и денежных бонусов, поэтому может получить вознаграждение только в виде таких опционов, зависящих от достижения определенных результатов.
Но в пятницу Маск опубликовал в Twitter сообщение «Tesla stock price is too high imo» («Цена акций Tesla слишком высока, кмк», т. е. «как мне кажется»). Каких-либо пояснений к этому замечанию он не сделал. Инвесторы отреагировали незамедлительно: по итогам дня акции упали на 10,3% до $701,32. Между тем, индекс Nasdaq Composite снизился на 3,2%.
У Маска уже возникали проблемы с регулирующими органами из-за его твитов. Так, в августе 2018 г. он написал, что готов сделать Tesla непубличной компанией и договорился о финансировании выкупа ее акций (что не соответствовало действительности). По мировому соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), чтобы урегулировать обвинения в мошенничестве, Маск и Tesla согласились выплатить $40 млн штрафа, он также лишился поста председателя совета директоров. Кроме того, SEC обязала Tesla следить за активностью Маска в соцсетях. Неизвестно, проконтролировала ли компания последнее сообщение своего гендиректора, на запрос о комментарии она не ответила, пишет MarketWatch.
Когда в начале 2018 г. акционеры Tesla утвердили программу вознаграждения Маска, рыночная капитализация компании составляла около $53 млрд, и она испытывала финансовые проблемы. Полная награда Маска может превысить $50 млрд, но для этого нужно, чтобы стоимость компании в течение 10 лет достигла $650 млрд.