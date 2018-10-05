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Маск сыронизировал над Комиссией по ценным бумагам США после заключения с ней сделки

Гендиректор Tesla сыронизировал в Twitter над финансовым регулятором США — Комиссией по ценным бумагам и биржам (Security and Exchange Commission, SEC) — спустя несколько дней после того, как достиг с ней сделки по делу о мошенничестве.

В сообщении он назвал ее «комиссией по обогащению тех, кто играет на понижение» (Shortseller Enrichment Commission), отметив, что она делает «невероятную работу». «И такое изменение названия — прямо в точку», — добавил он.

Как пишет BBC, регулятор комментировать сообщение Маска отказался.

27 сентября SEC подала в суд на Маска, обвинив его в мошенничестве. Основанием стали его сообщения в Twitter о намерении сделать Tesla непубличной компанией. Игроки на понижение жаловались, что из-за заявление Маска потеряли «миллионы», отмечает BBC.

30 сентября Маск достиг с SEC соглашения. Он должен, в частности, покинуть пост председателя совета директоров Tesla и будет отстранен от этой должности на три года Tesla.