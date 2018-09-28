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Власти США предъявили Маску обвинения в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю и гендиректору Tesla Илону Маску обвинения в мошенничестве за несколько «ложных и вводящих в заблуждение» сообщений в Twitter о намерении сделать компанию непубличной. Об этом говорится в иске, который SEC подала в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка.

Сам Маск сообщил агентству Bloomberg, что опечален и разочарован «необоснованным» шагом SEC, заметив, что всегда принимал решения в интересах истины и инвесторов.

Сообщения были опубликованы 7 августа. Федеральная комиссия указывает, что Маск даже не обсудил заранее ключевое соглашение и в «недостаточной степени» подтвердил его условия, в том числе цены и потенциальный источник финансирования. Законы США запрещают руководству компаний открытого типа делать вводить инвесторов в заблуждение таким образом, чтобы это сказалось на дальнейших шагах этих инвесторов, отмечает The Wall Street Journal.

В документе говорится, что твиты Маска привели к тому, что 7 августа цена акций Tesla выросла более чем на 6% и привела к значительным нарушениям в работе рынка. Ранее министерство юстиции США также начало уголовное расследование по поводу возможного мошенничества в связи с заявлениями бизнесмена. Компания заверяла, что будет сотрудничать с властями.

Маск в августе написал в Twitter, что изучает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за ценную бумагу. Он подчеркивал, что «финансирование обеспечено». Позднее бизнесмен, доля которого в Tesla составляет около 20%, уточнил, что здесь есть возможность выбора: те, кто имеет пакет акций, могут оставаться в компании в качестве инвесторов или продать акции по курсу $420, то есть с премией в размере 20%. В конце августа гендиректор Tesla сообщил, что компания продолжит быть публичной. Он добавил, что отказался от планов выкупа ее акций.

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