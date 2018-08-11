Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска из-за твитов о выкупе компании

Маск не первый раз удивляет инвесторов заявлениями в Twitter. Например, 1 апреля он пошутил, что Tesla подает заявление о банкротстве Xu Haijing / Imago / TASS

Акционеры Tesla обратились в федеральный суд Сан-Франциско с жалобой на основателя и генерального директора компании Илона Маска, пишет Bloomberg. Поводом стала серия твитов Маска о планах сделать Tesla частной компанией. По мнению истцов, в этих заявлениях содержалась ложная информация, которая вызвала резкие колебания котировок компании. В результате некоторые акционеры понесли убытки, утверждается в исковом заявлении, а манипуляции на рынке нарушают законодательство США о ценных бумагах.

«Продавцы ценных бумаг Tesla вынуждены были покрывать свои позиции, покупая бумаги компании по искусственно завышенным ценам 7 августа, после 12.48. Очевидно, что все покупатели акций Tesla также пострадали», — говорится в заявлении одного из акционеров, Калмана Исаака.

Ранее на этой неделе твитами Маска заинтересовалась комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор намерен проверить, насколько правдивыми были заявления гендиректора Tesla. У Маска могут возникнуть проблемы, если окажется, что он пытался манипулировать котировками компании.

Во вторник, 7 августа, Маск неожиданно написал в Twitter, что планирует вывести Tesla c биржи, предложив инвесторам по $420 за акцию. Это на 20% больше цены ее акций на тот момент, и в таком случае стоимость производителя электромобилей достигла бы $72 млрд. Маск заверил, что «финансирование обеспечено», а для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров. Позже он пояснил в корпоративном блоге компании, что такой шаг поможет Tesla сосредоточиться на долгосрочных целях, а не на ежеквартальных результатах. После сообщения Маска акции Tesla подорожали на 11%.

Однако позже шесть членов совета директоров Tesla заявили, что Маск лишь на прошлой неделе начал обсуждать с советом идею сделать компанию частной. Это противоречит его словам о том, что для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров. Кроме того, источники в нескольких крупных банках рассказали газете Financial Times (FT), что они ничего не слышали о попытках Маска привлечь средства для выкупа акций.

Маск не первый раз удивляет инвесторов заявлениями в Twitter. Например, 1 апреля он пошутил, что Tesla подает заявление о банкротстве. В этот раз подозрение вызвала цена акций — $420. По мнению журналистов FT, эта цифра может быть намеком на 20 апреля (4/20), когда в США отмечают день употребления марихуаны.

Tesla выпустила первый бюджетный автомобиль Model 3