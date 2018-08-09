Регуляторы проверяют заявления Илона Маска о плане выкупить Tesla
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала выяснять, насколько правдивым является заявление Илона Маска о намерении сделать Tesla частной компанией, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Регулятор проверит, имел ли Маск основания говорить, что для сделки не хватает только одобрения акционеров. К тому же его слова противоречат заявлению членов совета директоров. У Маска могут возникнуть проблемы, если окажется, что он пытался манипулировать котировками Tesla.
Во вторник Маск неожиданно написал в Twitter, что планирует вывести Tesla c биржи, предложив инвесторам по $420 за акцию. Это на 20% больше цены ее акций на тот момент, и в таком случае стоимость производителя электромобилей достигла бы $72 млрд. Маск также отметил, что «финансирование обеспечено». Позже он пояснил в корпоративном блоге компании, что такой шаг поможет Tesla сосредоточиться на долгосрочных целях, а не на ежеквартальных результатах. В итоге акции Tesla во вторник подорожали на 11%. Но уже в среду они подешевели на 2,43% до $370,34.
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