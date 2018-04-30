Bloomberg подсчитал убытки Tesla

Если компания в ближайшее время не привлечет дополнительное финансирование, по итогам 2018 г. у нее не останется средств, отмечает агентство Xu Haijing / Imago / TASS

Американская компания Tesla Илона Маска каждую минуту теряет около $6500, подсчитал Bloomberg. В материале агентства установлен онлайн-счетчик, который показывает, сколько денег Tesla «прожгла» с того момента, как пользователь начал читать статью.

Агентство отмечает, что если компания в ближайшее время не привлечет дополнительное финансирование, по итогам 2018 г. у нее не останется наличных средств.

Tesla уже пять кварталов подряд заканчивает с отрицательным показателем свободного денежного потока. Bloomberg напоминает, что по итогам 2017 г. у Tesla было $3,4 млрд наличных средств, при этом долг компании составил $9,4 млрд.

В ноябре прошлого года Tesla Motor отчиталась о самом большом в своей истории убытке – в III квартале 2017 г. он составил $671 млн (против $22 млн прибыли годом ранее). Компания объяснила потери расходами на развитие производства первой модели для массового рынка Model 3 и покрытие спроса на Model S и Model X.

В январе Tesla представила новую систему вознаграждения Илона Маска, рассчитанную на 10 лет. Согласно новой системе, Маск не будет получать гарантированные выплаты за свою работу. Рассчитывать на вознаграждение он сможет только, если финансовые показатели компании будут соответствовать запланированным.

Для получения первого транша Маск должен добиться увеличения капитализации Tesla до $100 млрд (сейчас – $49,7 млрд, по данным Nasdaq). В дальнейшем бизнесмен будет получать очередной транш каждый раз, когда капитализация компании будет увеличиваться на $50 млрд.

В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes, вышедшем в марте, Маск занял 54-е место. Его состояние оценивается в $19,9 млрд. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска составляет $19,5 млрд (48-е место).

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