Tesla решила оставить Илона Маска без зарплаты

«Илон [Маск] не будет получать никакого гарантированного вознаграждения - ни зарплаты, ни денежных премий, ни акций, которые предоставляются по прошествии определенного времени», - говорится в заявлении компании Bobby Yip / Reuters

Tesla представила новую систему вознаграждения основателя и гендиректора компании Илона Маска. Она предусматривает, что он не будет получать гарантированные выплаты за свою работу. Рассчитывать на вознаграждение он сможет только в том случае, если финансовые показатели компании будут соответствовать запланированным. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Илон [Маск] не будет получать никакого гарантированного вознаграждения - ни зарплаты, ни денежных премий, ни акций, которые предоставляются за время работы», - отмечается в сообщении.

Новая система рассчитана на 10 лет. Вознаграждение разбито на 12 траншей, каждый из них будет состоять из опциона на 1% находящихся в обращении акций Tesla.

Для получения первого транша Маск должен добиться увеличения капитализации Tesla до $100 млрд (сейчас - $59 млрд). В дальнейшем бизнесмен будет получать очередной транш каждый раз, когда капитализация компании будет увеличиваться на $50 млрд. Таким образом, Маск сможет получить все 12 траншей только в том случае, если рыночная капитализация Tesla достигнет $650 млрд.

Помимо роста капитализации Tesla должна будет регулярно улучшать показатели выручки и EBITDA.

Подобная система вознаграждения гарантирует, что Маск продолжит руководить компанией в долгосрочной перспективе, следует из сообщения. Tesla не исключает, что в будущем пост гендиректора может занять другой человек, который будет отчитываться перед Маском. Сейчас другие кандидаты на эту должность не рассматриваются, сообщила компания.

Новая система вознаграждения вступит в полную силу, если за нее проголосуют акционеры, отмечается в сообщении. Основатель компании и его брат Кимбал Маск не будут участвовать в голосовании.

В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes, вышедшем в 2017 г., Маск занял 80-е место. Его состояние журнал оценил в $13,9 млрд.