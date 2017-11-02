Forbes оценил потери Илона Маска на падении котировок Tesla

Осенью 2016 г. Маск говорил инвесторам, что Tesla больше не будет нуждаться в увеличении капитала для запуска Model 3. Marcio Jose Sanchez / AP

Создатель и крупнейший совладелец Tesla Motors Илон Маск за день потерял 4% своего состояния - $800 млн - после выхода отчета о рекордном в истории компании квартальном убытке ($671 млн). Теперь состояние Маска оценивается в $19,1 млрд, пишет Forbes.

Правда, отмечает издание, богатство миллиардера распределено примерно поровну между Tesla и космической компанией SpaceX.

Котировки производителя электромобилей в четверг снизились на 7% после отчета об убытках и задержках производства прорывной модели Model 3. Так, новые цели по срокам выхода на сборку 5000 электромобилей в месяц уже не позволяют говорить о достижении мощности производства в 500 000 авто в год к концу 2018 г. Сам Маск говорит о «последних кругах ада серийного производства» и его узких местах, однако The Verge напоминает о ручном производстве и пороках управления персоналом и поставщиками.

После запуска Model 3 для массового рынка Маск пообещал, что компания к концу года будет производить по 20 000 таких машин в месяц. Но к началу октября Tesla выпустила только 360 штук (222 шт. в III квартале). По сообщениям СМИ, Tesla старается запустить сборочную линию на полную мощность, но при этом компания уволила от 400 до 700 работников в октябре после проверок их эффективности.

Осенью 2016 г. Маск говорил инвесторам, что Tesla больше не будет нуждаться в увеличении капитала для запуска Model 3. Но в марте 2017 г. компания получила $1,2 млрд от акций и конвертируемых долговых обязательств и привлекла еще $1,8 млрд в августе на продаже облигаций под производство Model 3. Tesla сообщила, что сейчас располагает $3,5 млрд в денежной форме.

Tesla Model 3