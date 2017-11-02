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Tesla получила крупнейший в своей истории квартальный убыток в $671 млн

Tesla отчиталась об убытке за III квартал в размере $671 млн. Это самый большой квартальный убыток в истории компании, пишет Automotive News. В прошлом году за тот же период компания получила $22 млн прибыли. Производитель электромобилей объяснил потери расходами на развитие производства Model 3 и покрытие спроса на Model S и Model X. Компания сказала, что собирается выпускать еженедельно по 5000 штук Model 3 к концу I квартала 2018 г. Основным ограничением для роста производства Model 3 названа сборка аккумуляторных батарей на Gigafactory в Неваде.

Доходы от автомобильного бизнеса компании за III квартал выросли на 10% до $2,36 млрд, доходы от солнечной генерации и хранения энергии до $317 505 (более чем в сто раз). В течение III квартала компания потратила $1,4 млрд, продолжая активно инвестировать в производство. Это сопоставимо с тратами в $1,16 млрд во II квартале 2017 г.

Также Tesla сообщила, что достигла продаж 250 000 машин с момента начала поставок в 2008 г.

Объявление было опубликовано после закрытия торгов. На сделках после закрытия биржи акции Tesla упали на 3,9%, до $308,6.

Tesla находится под давлением со стороны инвесторов и клиентов, которое может еще возрасти к конца года, отмечает Automotive News. После запуска Model 3 для массового рынка гендиректор Tesla Илон Маск пообещал, что компания к концу года будет производить по 20 000 таких машин в месяц. Но к началу октября Tesla выпустила только 360 штук (222 шт. в III квартале).

По сообщениям СМИ, Tesla изо всех сил старается запустить сборочную линию на полную мощность, но при этом компания уволила от 400 до 700 работников в октябре после проверок их эффективности. В ответ на эти действия профсоюз UAW уже обвинил компанию в незаконных увольнениях для того, чтобы препятствовать объединению сотрудников в профсоюз.

Осенью 2016 г. Маск говорил инвесторам, что Tesla больше не будет нуждаться в увеличении капитала для запуска Model 3. Но в марте 2017 г. компания получила $1,2 млрд от акций и конвертируемых долговых обязательств и привлекла еще $1,8 млрд в августе на продаже облигаций под производство Model 3. Tesla сообщила, что сейчас располагает $3,5 млрд в денежной форме.