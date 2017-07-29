Илон Маск представил Tesla Model 3
Это первая модель компании для массового рынка
Компания Tesla представила электромобиль Model 3 в Калифорнии, сообщает Reuters
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Основатель компании Илон Маск
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На момент старта серийного производства у Tesla было 400 000 заказов на Model 3
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Первые 30 Tesla Model 3 были переданы покупателям. Стоимость автомобиля - от $35 000 до $44 000
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Успешный выпуск Model 3, первой модели Tesla для массового рынка, может стать историческим событием и для компании, наконец сделав ее прибыльной, писала FT
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