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Маск объяснил готовность преобразовать Tesla из публичной в частную компанию

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск рассказал о причинах, по которым готов к преобразованию публичной компании в частную. «В качестве публичной компании, мы подвержены диким колебаниям цен на акции, что может сильно отвлекать всех работающих в Tesla и являющихся ее акционерами», - пояснил Маск в корпоративном блоге компании. На компанию давит в ритм ежеквартальной отчетности, что заставляет выбирать между решениями, правильными в рамках квартала, но не являющихся таковыми в долгосрочном плане.

Разъяснение появилось после того как Маск объявил в своем твиттере о готовности вывести Tesla с биржи при цене в $420 за акцию. Он уточнил, что решение о выводе с биржи еще не принято – этот вопрос будет вынесен на собрание акционеров. Если же это произойдет, то частной компания может оставаться в период бурного роста, когда же ее развитие станет более поступательным, было бы разумно вновь сделать ее публичной.

В случае принятия решения о выводе с биржи у акционеров Tesla будет выбор: оставаться частными инвесторами компании или продать акции по $420 за штуку с 20-процентной премией к моменту последней квартальной отчетности. Маск выразил надежду, что все нынешние акционеры останутся в компании. Ему самому в Tesla принадлежит 20% и увеличивать свою долю он не намерен. Основатель Tesla и SpaceX также уточнил, что возможный отказ автопроизводителя от публичности не является шагом к объединению с космической корпорацией.

«Рынок ему не верит», - приводит Bloomberg мнение гендиректора Mainstay Capital Management Дэвида Кудлы. После объявления о планах уйти с биржи акции Tesla сначала подскочили на 13%, но потом скорректировались и остановились на уровне $379,5. Если бы инвесторы поверили Маску, акции могли бы оказаться ближе к уровню в $420, чем это произошло, указывает аналитик.

Можно ожидать, что в капитале Tesla останутся такие крупные инвестфонды, как Vision SoftBank Group Corp или суверенные фонды как Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF), отмечают опрошенные Reutes банкиры. Накануне Financial Times написала, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии с начала года приобрел от 3% до 5% акций Tesla. Объем инвестиций оценивается в $1,7-2,9 млрд

Еще одним возможным партнером Tesla эксперты называют китайский Tencent Holdings, который в прошлом году приобрел 5% акций производителя электрокаров.