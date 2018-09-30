Илон Маск уйдет с поста председателя совета директоров Tesla

Он пошел на сделку с властями США по делу о мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в четверг подала в суд на Маска, обвинив его в мошенничестве Xu Haijing / Imago / TASS

Основатель Tesla Илон Маск согласился покинуть пост председателя совета директоров компании и выплатить штраф в размере $20 млн в рамках досудебного урегулирования спора с комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Tesla также выплатит дополнительно $20 млн штрафа и добавит в свой совет двух независимых директоров.

По условиям соглашения с SEC Маск уйдет из совета директоров в течение 45 дней и будет отстранен от этой должности в течение трех лет. При этом он сохранит должность генерального директора компании и не обязан признавать вину.

«Средства правовой защиты и помощи, примененные сегодня, специально разработаны для решения проблем, связанных с проступком [Маска], путем укрепления корпоративного управления и надзора за Tesla в интересах инвесторов», — говорится в заявлении комиссии по ценным бумагам и биржам.

SEC в четверг подала в суд на Маска, обвинив его в мошенничестве. Основанием стали его сообщения в Twitter о намерении сделать Tesla непубличной компанией. В пятницу акции Tesla на новостях о возможном уходе Маска из совета директоров подешевели на 13,9%. Это самое большое падение с ноября 2013 г., когда акции Tesla подешевели на 15%. Капитализация компании за сутки сократилась на $7,3 млрд до $45,2 млрд, а состояние самого Маска — на $1,62 млрд до $21,5 млрд.

В начале августа Маск неожиданно написал в Twitter, что планирует вывести Tesla c биржи, предложив инвесторам по $420 за акцию. Акции компании в тот момент стоили на 20% дешевле. При этом Маск заверил, что «финансирование обеспечено», а для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров. Позже он пояснил в корпоративном блоге компании, что такой шаг поможет Tesla сосредоточиться на долгосрочных целях, а не на ежеквартальных результатах. После сообщения Маска акции Tesla подорожали на 11%.

Однако позже шесть членов совета директоров Tesla заявили, что Маск только в июле начал обсуждать с советом идею сделать компанию непубличной. Кроме того, источники в нескольких крупных банках рассказали газете Financial Times, что они ничего не слышали о попытках Маска привлечь средства для выкупа акций.

Сообщениями Маска заинтересовалась комиссия США по ценным бумагам и биржам. Кроме того, несколько акционеров Tesla обратились в суд с жалобой на основателя компании. По мнению истцов, в твитах Маска содержалась ложная информация, которая вызвала резкие колебания котировок компании. В результате некоторые акционеры понесли убытки, говорилось в исковом заявлении.

В конце августа Маск сообщил в корпоративном блоге, что он отказался от своей идеи сделать Tesla непубличной компанией. Он объяснил, что принял такое решение после консультаций с акционерами.

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