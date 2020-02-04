Рыночная капитализация Tesla превысила $140 млрд

Акции Tesla взлетели на торгах в понедельник на 19,89% до $780 за штуку. В результате рыночная капитализация производителя электромобилей, бьющая рекорд за рекордом, достигла $140,6 млрд. Из автомобильных компаний теперь дороже только Toyota ($229,4 млрд), далее с большим отрывом идет Volkswagen ($90,85 млрд) и затем с капитализацией немногим менее $50 млрд – Daimler, General Motors и Honda.