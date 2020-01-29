Apple обогнала по капитализации 30 крупнейших немецких компаний
Рыночная капитализация Apple достигла $1,39 трлн благодаря опубликованным во вторник рекордным квартальным результатам. И теперь ее капитализация больше, чем совокупная стоимость 30 компаний из немецкого фондового индекса Dax.
Этот факт подчеркивает неприятный тренд для крупнейшей европейской экономики: технологии, которые сейчас во многом определяют развитие экономики, в Германии слабо развиты или мало используются, отмечает Financial Times. Из-за этого она рискует остаться в стороне от технологического бума XXI в., хотя в прошлом столетии ее компании были пионерами в машиностроении и массовом производстве.
Новые динозавры
На первый взгляд угрозы не видно. За последний год индекс Dax вырос на 22% до рекордного уровня, а входящие в него компании, например Volkswagen, Allianz, DHL и SAP, являются лидерами в своих отраслях.
Но руководители многих немецких компаний понимают, что им необходимо быстро меняться, иначе их бизнес через 5–10 лет может постигнуть судьба динозавров, утверждает Симон Тун из консалтинговой фирмы Interbrand. «В ближайшие 20 лет главными будут электронная коммерция, интернет вещей и искусственный интеллект, а Германия отстает во всех этих областях», – указывает экономист ING Карстен Бржески.