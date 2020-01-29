Apple обогнала по капитализации 30 крупнейших немецких компаний

Этот факт подчеркивает неприятный тренд для крупнейшей европейской экономики: технологии, которые сейчас во многом определяют развитие экономики, в Германии слабо развиты или мало используются, отмечает Financial Times. Из-за этого она рискует остаться в стороне от технологического бума XXI в., хотя в прошлом столетии ее компании были пионерами в машиностроении и массовом производстве.