Экономика

Евросоюз пытается вернуть утраченные позиции в промышленности

Он меняет стратегию в попытке нагнать США и Китай и начинает с выпуска аккумуляторов
Алексей Невельский Михаил Оверченко
Алексей Невельский Михаил Оверченко
Появление завода по производству аккумуляторов станет результатом новой стратегии развития промышленности ЕС /Wolfgang Rattay / REUTERS

До конца этого года шведская Northvolt собирается открыть первый в Европе крупный завод по производству аккумуляторов для электромобилей. Его появление станет результатом новой стратегии развития промышленности ЕС. Блок хочет конкурировать с США и Китаем и не зависеть от их технологий.

Угроза из-за рубежа

В производстве аккумуляторов для электромобилей доминируют японская Panasonic, южнокорейская Samsung, китайские CATL и BYD. На долю европейских заводов приходится лишь 3% мирового производства, но и они в основном принадлежат азиатским владельцам, пишет FT. Закрепиться в Старом Свете собирается и американская Tesla, которая в ноябре объявила о строительстве под Берлином своего первого европейского завода по выпуску электромобилей и аккумуляторов.

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