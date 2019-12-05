Евросоюз пытается вернуть утраченные позиции в промышленности

В производстве аккумуляторов для электромобилей доминируют японская Panasonic, южнокорейская Samsung, китайские CATL и BYD. На долю европейских заводов приходится лишь 3% мирового производства, но и они в основном принадлежат азиатским владельцам, пишет FT. Закрепиться в Старом Свете собирается и американская Tesla, которая в ноябре объявила о строительстве под Берлином своего первого европейского завода по выпуску электромобилей и аккумуляторов.