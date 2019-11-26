Audi сократит каждого десятого сотрудника ради электромобилей
Audi сократит 9500 рабочих мест на двух заводах в Германии к 2025 г., говорится в сообщении компании. Это 10,6% от общего числа сотрудников автопроизводителя. Сокращения принесут Audi 6 млрд евро в следующие 10 лет, эти деньги пойдут на разработку технологий для электромобилей и цифровизацию.
Сокращение рабочих мест будет происходить за счет добровольных увольнений и программы досрочного выхода на пенсию, отмечает Audi. Остальные сотрудники получат гарантии сохранности рабочих мест до конца 2029 г. Автопроизводитель также планирует создать 2000 новых рабочих мест в сфере электротранспорта и цифровизации.
Audi входит в группу Volkswagen. На сегодняшний день у компании 90 000 сотрудников по всему миру, из них 60 000 работают в Германии.