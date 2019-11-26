Audi сократит каждого десятого сотрудника ради электромобилей

Audi сократит 9500 рабочих мест на двух заводах в Германии к 2025 г., говорится в сообщении компании. Это 10,6% от общего числа сотрудников автопроизводителя. Сокращения принесут Audi 6 млрд евро в следующие 10 лет, эти деньги пойдут на разработку технологий для электромобилей и цифровизацию.