Как развитие 5G повлияет на развитие бизнеса

Ход и влияние четвертой промышленной революции на экономику и жизнь людей уже несколько лет находятся в центре внимания Всемирного экономического форума в Давосе. Одна из составляющих этой революции – развертывание сетей мобильной связи пятого поколения (5G), которая впервые окажет значительное влияние не столько на потребителей, сколько на функционирование и развитие бизнеса.