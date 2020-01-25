Как развитие 5G повлияет на развитие бизнеса
Ход и влияние четвертой промышленной революции на экономику и жизнь людей уже несколько лет находятся в центре внимания Всемирного экономического форума в Давосе. Одна из составляющих этой революции – развертывание сетей мобильной связи пятого поколения (5G), которая впервые окажет значительное влияние не столько на потребителей, сколько на функционирование и развитие бизнеса.
Рост возможностей подключения к интернету с помощью 5G способен создать $13,2 трлн экономической стоимости в ближайшие 20 лет, по оценке IHS. В 27 странах развертываются уже более 50 коммерческих 5G-сетей, а более 300 мобильных операторов заявили, что намерены инвестировать в них более чем в 100 странах.
Возможности для инвестиций в 5G и связанные области, проблемы, встающие в связи с распространением этой технологии, обсуждали на нескольких сессиях Давосского форума.