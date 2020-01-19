Рыночная капитализация Tesla приближается к $100 млрд
Стремительный рост акций Tesla в последние месяцы застал врасплох многих инвесторов, делавших ставки на снижение котировок. Еще в июне 2019 г. ее акции стоили $179, а рыночная капитализация составляла примерно $32 млрд. Но сейчас она подобралась к $100 млрд, и это сулит щедрое вознаграждение гендиректору производителя электромобилей Илону Маску.
14 января котировки Tesla выросли до $538; правда, к закрытию торгов в пятницу, 17 января, акции подешевели до $510,5, капитализация составила $91,8 млрд. Если котировки достигнут $554,8, компания будет стоить $100 млрд. Tesla – крупнейший американский автопроизводитель: у Ford Motor и General Motors капитализация равна $36,3 млрд и $50,8 млрд соответственно. Ее лидерство указывает, в частности, насколько сильна вера инвесторов в то, что электромобили будут вытеснять с рынка машины с двигателем внутреннего сгорания. Правда, до Toyota Motor с ее капитализацией $195 млрд Tesla еще далеко.
Если стоимость Tesla продержится на уровне $100 млрд полгода, Маск получит пакет акций почти на $350 млн. А общий размер вознаграждения, который может ему достаться при достижении определенных целей к 2028 г., составляет $50 млрд. В частности, рыночная капитализация Tesla должна будет к этому моменту вырасти до $650 млрд.
Гораздо хуже сейчас обстоят дела у тех, кто не верил в компанию Маска. По оценкам S3 Partners, убытки, понесенные с начала года инвесторами, делающими ставку на снижение котировок акций Tesla, уже превысили $3,27 млрд. Но за последние полгода таких скептиков стало меньше, пишет Financial Times (FT). Если в середине 2019 г. в коротких позициях использовалось 43,7 млн, или 24%, акций компании, то к концу года их число уменьшилось до 26,3 млн, минимума за 10 лет. Это связано с тем, что от Tesla стали приходить более хорошие новости.
Менее года назад ходили слухи о возможном банкротстве Tesla, а Маск не хотел привлекать дополнительное финансирование. Но в мае компания выпустила новые акции и конвертируемые облигации более чем на $2 млрд. Это укрепило ее финансовое положение, и в последующие месяцы она решила свои операционные проблемы. В результате в III квартале 2019 г. Tesla неожиданно получила $143 млн чистой прибыли после $1,1 млрд убытка в первом полугодии. В ноябре Маск объявил о планах построить первый европейский завод Tesla под Берлином. А в январе компания начала поставлять китайским покупателям электромобили Model 3, собранные на ее заводе возле Шанхая. Аналитик Jefferies Филипп Ушуа объясняет эти перемены тем, что Маск отказался от чересчур амбициозных планов и сосредоточился на оптимизации производственного процесса.
Больше всех верил в Tesla аналитик New Street Research Пьер Феррагю, отмечает FT. Он еще в середине 2018 г. прогнозировал, что ее акции подорожают до $530. Сейчас он говорит, что их стоимость может вырасти до $2000. Но Феррагю предупреждает, что Tesla может превратиться в очередного автопроизводителя с низкой маржой и посредственной рыночной капитализацией, если потеряет конкурентное преимущество в технологиях. Если же Tesla удастся его сохранить, она будет занимать 30% рынка электромобилей к середине 2020-х гг., считает он.
Tesla сейчас впервые грозит серьезная конкуренция, поскольку крупные автопроизводители все больше инвестируют в электромобили. Например, 16 января концерн Fiat Chrysler Automobiles и тайваньская Foxconn объявили о создании совместного предприятия, которое будет разрабатывать и выпускать электромобили. «Если в отрасли будет слишком много игроков и конкуренции, [Tesla] потеряет все свои преимущества», – считает Ушуа (цитата по FT).