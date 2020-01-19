Рыночная капитализация Tesla приближается к $100 млрд

Менее года назад ходили слухи о возможном банкротстве Tesla, а Маск не хотел привлекать дополнительное финансирование. Но в мае компания выпустила новые акции и конвертируемые облигации более чем на $2 млрд. Это укрепило ее финансовое положение, и в последующие месяцы она решила свои операционные проблемы. В результате в III квартале 2019 г. Tesla неожиданно получила $143 млн чистой прибыли после $1,1 млрд убытка в первом полугодии. В ноябре Маск объявил о планах построить первый европейский завод Tesla под Берлином. А в январе компания начала поставлять китайским покупателям электромобили Model 3, собранные на ее заводе возле Шанхая. Аналитик Jefferies Филипп Ушуа объясняет эти перемены тем, что Маск отказался от чересчур амбициозных планов и сосредоточился на оптимизации производственного процесса.