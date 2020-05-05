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Важно для пандемии: как составляются прогнозы в МВФ

Значимость оценок МВФ заметно увеличилась, а их выставление сильно усложнилось
Евгений Мягков , бывший заместитель исполнительного директора МВФ от России
Евгений Егоров / Ведомости

Макроэкономическими прогнозами занимается много разных институтов, но прогнозам Международного валютного фонда отводится в мире центральная роль. На них ориентируются глобальные инвесторы и финансовые институты, поэтому значения данных МВФ может влиять на их настроения вплоть до ухудшения условий заимствования для очень значимых стран, что может иметь крайне неприятные последствия.

Сейчас все, чем занимается МВФ, приобрело особое значение. Снова встали в очередь за деньгами крупные заемщики, особенно те, что имеют опыт дефолтов и безответственной макроэкономической политики (например, Аргентина и Украина); опять усложнилась проблема платежеспособности бедных стран, так как они успели снова набрать долгов. И все они активно эксплуатируют ситуацию с пандемией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных