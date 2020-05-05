Важно для пандемии: как составляются прогнозы в МВФ

Важно для пандемии: как составляются прогнозы в МВФЗначимость оценок МВФ заметно увеличилась, а их выставление сильно усложнилось
Макроэкономическими прогнозами занимается много разных институтов, но прогнозам Международного валютного фонда отводится в мире центральная роль. На них ориентируются глобальные инвесторы и финансовые институты, поэтому значения данных МВФ может влиять на их настроения вплоть до ухудшения условий заимствования для очень значимых стран, что может иметь крайне неприятные последствия.
Сейчас все, чем занимается МВФ, приобрело особое значение. Снова встали в очередь за деньгами крупные заемщики, особенно те, что имеют опыт дефолтов и безответственной макроэкономической политики (например, Аргентина и Украина); опять усложнилась проблема платежеспособности бедных стран, так как они успели снова набрать долгов. И все они активно эксплуатируют ситуацию с пандемией.