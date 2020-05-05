Важно для пандемии: как составляются прогнозы в МВФ

Сейчас все, чем занимается МВФ, приобрело особое значение. Снова встали в очередь за деньгами крупные заемщики, особенно те, что имеют опыт дефолтов и безответственной макроэкономической политики (например, Аргентина и Украина); опять усложнилась проблема платежеспособности бедных стран, так как они успели снова набрать долгов. И все они активно эксплуатируют ситуацию с пандемией.