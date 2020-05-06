Протоколы здравого смысла

Даже в обычное время задержание правонарушителя, его конвоирование в отдел и ожидание в очереди к дежурному по разбору (часто, пока дежурный не проверит составленный протокол и рапорт к нему, патруль не может уехать из отдела) отрывает полицейских от патрулирования и снижает эффективность присутствия полицейских сил в городах. Люди, кстати, этим пользуются. В одном из лесных массивов под Петербургом, где запрещены костры и приготовление шашлыков, группа друзей постоянно все же шашлыки жарит. Каждый раз кто-то один по жребию сдается единственному патрулю в том районе – с наглым распитием бутылки пива на глазах патрульных, чем обеспечивает друзьям возможность провести минимум два часа без полицейского контроля, пока его везут и оформляют на него протокол в районном отделе МВД в Ленинградской области.