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Протоколы здравого смысла

Почему действующий порядок задержания опасен в пандемию
Екатерина Ходжаева
АГН «Москва»

Российский полицейский приучен к тому, что любое его решение, вынесенное единолично, будут проверять и контролировать. Сотруднику часто требуется принимать решения на личное усмотрение. Это усмотрение становится особенно заметно всем сегодня, когда задача контроля за соблюдением административного законодательства о самоизоляции передана полиции. Почему одних людей полиция останавливает и отпускает, а других направляет в отделение?

Даже в обычное время задержание правонарушителя, его конвоирование в отдел и ожидание в очереди к дежурному по разбору (часто, пока дежурный не проверит составленный протокол и рапорт к нему, патруль не может уехать из отдела) отрывает полицейских от патрулирования и снижает эффективность присутствия полицейских сил в городах. Люди, кстати, этим пользуются. В одном из лесных массивов под Петербургом, где запрещены костры и приготовление шашлыков, группа друзей постоянно все же шашлыки жарит. Каждый раз кто-то один по жребию сдается единственному патрулю в том районе – с наглым распитием бутылки пива на глазах патрульных, чем обеспечивает друзьям возможность провести минимум два часа без полицейского контроля, пока его везут и оформляют на него протокол в районном отделе МВД в Ленинградской области.

Как и любая низовая бюрократия, полицейские понимают, что, с одной стороны, репрессивные правила превратятся в ничто без реальных санкций за их нарушение, а с другой – при очень расширенных правилах и их тотальном контроле сама же бюрократия не справится с потоком дел. Поэтому личное усмотрение (или дискреция) – важнейший инструмент настройки бюрократической машины. В случае российской полиции палочная система является регулятором полицейского усмотрения. Когда сотрудникам выдаются конкретные указания, сколько надо составить протоколов, в какой срок и каких, эта мера и регулирует входящий поток, и устанавливает фокус уличных бюрократов на конкретных правонарушениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных