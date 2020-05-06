Протоколы здравого смысла

Протоколы здравого смыслаПочему действующий порядок задержания опасен в пандемию
Российский полицейский приучен к тому, что любое его решение, вынесенное единолично, будут проверять и контролировать. Сотруднику часто требуется принимать решения на личное усмотрение. Это усмотрение становится особенно заметно всем сегодня, когда задача контроля за соблюдением административного законодательства о самоизоляции передана полиции. Почему одних людей полиция останавливает и отпускает, а других направляет в отделение?
Даже в обычное время задержание правонарушителя, его конвоирование в отдел и ожидание в очереди к дежурному по разбору (часто, пока дежурный не проверит составленный протокол и рапорт к нему, патруль не может уехать из отдела) отрывает полицейских от патрулирования и снижает эффективность присутствия полицейских сил в городах. Люди, кстати, этим пользуются. В одном из лесных массивов под Петербургом, где запрещены костры и приготовление шашлыков, группа друзей постоянно все же шашлыки жарит. Каждый раз кто-то один по жребию сдается единственному патрулю в том районе – с наглым распитием бутылки пива на глазах патрульных, чем обеспечивает друзьям возможность провести минимум два часа без полицейского контроля, пока его везут и оформляют на него протокол в районном отделе МВД в Ленинградской области.
Как и любая низовая бюрократия, полицейские понимают, что, с одной стороны, репрессивные правила превратятся в ничто без реальных санкций за их нарушение, а с другой – при очень расширенных правилах и их тотальном контроле сама же бюрократия не справится с потоком дел. Поэтому личное усмотрение (или дискреция) – важнейший инструмент настройки бюрократической машины. В случае российской полиции палочная система является регулятором полицейского усмотрения. Когда сотрудникам выдаются конкретные указания, сколько надо составить протоколов, в какой срок и каких, эта мера и регулирует входящий поток, и устанавливает фокус уличных бюрократов на конкретных правонарушениях.